«Неотличимо от терроризма»: Сноуден назвал одну из причин детонации пейджеров в Ливане

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Детонация пейджеров в нескольких районах Ливана, скорее всего, связана с работой встроенных взрывных устройств, а не хакерской атакой. Об этом экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден написал в соцсети Х.
Ранее во вторник стало известно о взрывах сотен пейджеров в Ливане. По последним данным, в результате этого происшествия погибли восемь человек, ещё более 2,8 тысяч ранены. Отмечается, что такими устройствами пользуются члены шиитского движения «Хезболлах» в качестве закрытой системы связи, которая меньше всего подвержена взлому и прослушиванию.
Сноуден объяснил, что от взрыва нагретого аккумулятора можно было бы ожидать больше мелких возгораний и сбоев. А ситуация, которая произошла в Ливане, больше похожа на подрыв взрывного устройства. На это также указывает характер ранений пострадавших.
Экс-сотрудник американских спецслужб допустил, что за этим может стоять Израиль, и обвинил его в безрассудности методов, которые ничем не отличаются от терроризма.
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Сноуден объяснил, что от взрыва нагретого аккумулятора можно было бы ожидать больше мелких возгораний и сбоев. А ситуация, которая произошла в Ливане, больше похожа на подрыв взрывного устройства. На это также указывает характер ранений пострадавших.
Экс-сотрудник американских спецслужб допустил, что за этим может стоять Израиль, и обвинил его в безрассудности методов, которые ничем не отличаются от терроризма.
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Анастасия Чинкова