SHOT: массовый взрыв пейджеров в Ливане мог произойти из-за рассылки сообщения

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Массовые взрывы пейджеров в Ливане, из-за которых погибли 8 человек и около 3000 получили ранения, могли произойти из-за рассылки сообщения в закрытых каналах. Об этом со ссылкой на экспертов пишет телеграм-канал SHOT. Отмечается, что стоимость таких устройств 180 долларов, производятся они на Тайване.
По данным издания, взорвавшиеся пейджеры — это устройства модели Gold AP-900, сделанные для создания собственной внутренней системы и программируемые вручную при помощи пароля.
Ранее сообщалось, что более 2800 человек ранены и восемь погибли после взрыва пейджеров в нескольких районах Ливана. Ливанское национальное агентство NNA писало, что пейджерами пользуются члены шиитского движения «Хезболла». Они им якобы необходимы для осуществления закрытой системы связи, которая меньше всего подвержена взлому и прослушиванию. В настоящее время неизвестно, что стало причиной одновременной детонации тысяч устройств.
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Данил Пономарев