Трагедия в Перми: как вечерние посиделки 26-летнего парня с коллегами закончились гибелью, которая потрясла всех

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В Перми произошло событие, окутанное тайной и ужасом. 1 марта 26-летний Дмитрий был найден мертвым в подъезде, его смерть вызывает больше вопросов, чем ответов.
Непонятные обстоятельства его гибели и действия коллег, которые пытались скрыть правду, заставляют близких Дмитрия требовать справедливости и тщательного расследования. Подробнее, что случилось с молодым парнем, читайте в материале «Радио 1».
Она выражает свою безграничную боль.
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Утро, полное шока1 марта в Перми произошло событие, которое потрясло не только семью, но и весь город. В подъезде одного из многоэтажных домов было найдено тело 26-летнего Дмитрия, местного жителя, который накануне ушел на работу и сообщил родственникам о планах провести вечер с коллегами. После этого связь с ним оборвалась.
Загадочные обстоятельстваКак выяснили полицейские, тело Дмитрия было пронесено в подъезд несколькими мужчинами. На записях с камер наблюдения отчетливо видно, как они с трудом поднимают его по лестнице и затаскивают внутрь дома. Эти мужчины оказались коллегами погибшего, с которыми он собирался провести вечер.
Фото: iStock/gorodenkoff
Вопросы без ответовСогласно предварительной версии, Дмитрий мог упасть и получить травму во время посиделок. Однако свидетельство о смерти указывает на удар тупым предметом. Время смерти остается неопределенным, что вызывает еще больше вопросов. Почему его коллеги не вызвали скорую помощь сразу? Почему тело оставалось без помощи до 18:00, если его занесли в дом еще в 7:00?
Семейная трагедияРодные Дмитрия находятся в состоянии шока и не могут поверить в произошедшее.
«В тот вечер он позвонил маме и сказал, что прогуляется с коллегами. Но потом связь с ним пропала», — делится одна из родственниц.
Она выражает свою безграничную боль.
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Надежда на справедливостьСемья Дмитрия не верит в случайность трагедии и требует тщательного расследования. Они надеются, что следственные органы смогут восстановить хронологию событий той роковой ночи и выяснить правду.
«Господи! Ну скажите, что это неправда! Ты был моей поддержкой... Я буду любить тебя вечно», — говорит сестра погибшего, выражая свою скорбь и недоумение.
Ожидание ответовНа данный момент следствие продолжает проверку обстоятельств дела. Никто не задержан, уголовное дело не возбуждено. Родные и друзья Дмитрия надеются на то, что истина вскоре станет известна.
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Дарья Осипова