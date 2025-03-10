В Подмосковье трое парней избили и изнасиловали девочку-инвалида прямо на улице

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В Подмосковье трое молодых людей избили и изнасиловали 14-летнюю девочку с инвалидностью, сейчас преступников ищут, пишет MK.RU.
По данным издания, 9 марта девочка вместе с подругой и ее парнем сидели у нее дома, общались и занимались своими делами. Когда наступил вечер, школьница решила проводить ребят до остановки. Предупредив маму, что вернется через полчаса, она ушла. Но прошел час, а девочка домой так и не вернулась, тогда мама пошла ее искать. Еще через 15 минут дочь сама позвонила женщине и в слезах сообщила, что находится дома, а на улице на нее напали.
Мать побежала домой, по пути вызвала скорую помощь и полицию. В квартире она застала дочь в жутком состоянии: у нее была большая шишка на голове, а лицо все опухло.
По словам девочки, она проводила друзей и уже шла домой, когда на нее напали трое парней около 17-18 лет. Один ударил ее по голове, а второй засунул в рот таблетки, которые ее заставили проглотить. Больше она ничего не помнила.
Пострадавшую забрали в больницу, где подтвердился факт изнасилования. Сейчас ребенок находится в стабильном состоянии, она все время спит, но лицо сильно опухло после побоев. Преступников ищут.
Известно, что девочка страдает неврологическим заболеванием и имеет инвалидность.
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Мать побежала домой, по пути вызвала скорую помощь и полицию. В квартире она застала дочь в жутком состоянии: у нее была большая шишка на голове, а лицо все опухло.
По словам девочки, она проводила друзей и уже шла домой, когда на нее напали трое парней около 17-18 лет. Один ударил ее по голове, а второй засунул в рот таблетки, которые ее заставили проглотить. Больше она ничего не помнила.
Пострадавшую забрали в больницу, где подтвердился факт изнасилования. Сейчас ребенок находится в стабильном состоянии, она все время спит, но лицо сильно опухло после побоев. Преступников ищут.
Известно, что девочка страдает неврологическим заболеванием и имеет инвалидность.
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Элина Позднякова