В Москве мужчина открыл стрельбу по школьникам, целясь в голову

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В Москве мужчина открыл стрельбу по гуляющим школьникам, при этом целясь именно в голову. Об этом сообщает Shot.
«Неизвестный мужчина открыл огонь из пистолета по школьникам в Москве. По словам одной из потерпевших, инцидент произошёл вчера около девяти вечера в Солнцево», — пишут в telegram-канале.
Стрелявший увидел 15-летних подростков и потянулся за оружием. По словам школьников, для этого не было причин. Мужчина начал стрелять по потерпевшим, при этом целился он именно в голову. Подростки спрятались от неадеквата в подъезде. Сейчас выясняются мотивы преступления. Мужчину допрашивают сотрудники правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».
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Иван Мусатов