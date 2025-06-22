Неподалеку от Астаны разбился легкомоторный самолет, два человека погибли
Одномоторный сверхлегкий самолет TL-2000 разбился неподалеку от столицы Казахстана Астаны, сообщило издание Tengrinews, ссылаясь на министерство транспорта республики.
«22 июня 2025 года предварительно около 11:30 (9:30 по московскому времени) при выполнении учебно-тренировочного полета в районе аэродрома Жоламан (Астана) произошло авиационное происшествие с легкомоторным воздушным судном TL-2000», — отмечалось в материале.
Предварительно, на борту пребывали два члена экипажа, оба скончались.
Уточнялось, что небольшим самолетом владеет частное лицо. Работники департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте минтранса Казахстана выехали на место случившегося, планируется создать комиссию по расследованию этого ЧП. Аэропорт Жоламан находится в Акмолинской области в 13 км от центра казахстанской столицы.