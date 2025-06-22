Пассажир рейса Саратов — Москва не дожил полчаса до посадки самолета
Пассажир рейса Саратов — Москва скончался за полчаса до посадки, сообщил Телеграм-канал Mash.
Отмечалось, что мужчина ушел из жизни из-за сердечной недостаточности. Пассажира не получилось спасти — несмотря на то, что в салоне находился медик.
Все произошло вчера на рейсе DP-6864, который следовал из аэропорта Гагарин в Шереметьево. Там уже ждали бригада скорой помощи и реанимация. Однако реанимационные действия не увенчались успехом, мужчина умер.
Ранее сообщалось, что российская модель разбилась насмерть, выпав с восьмого этажа в Турции, но вскоре «воскресла». Участница конкурса «Краса Российской империи – 2017» отдыхала со своим знакомым в элитном ЖК Мерсина Liparis Sunlife. Мужчина, находившийся в алкоголическим и наркотическом опьянении, сильно ударил подругу по голове, когда они стояли на балконе. Женщина сорвалась вниз, пролетев порядка тридцати метров и приземлившись на газон.
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