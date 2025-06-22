Российская туристка «воскресла» после падения с восьмого этажа в Турции
Российская модель разбилась насмерть, выпав с восьмого этажа в Турции, но вскоре «воскресла». Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Участница конкурса «Краса Российской империи – 2017» отдыхала со своим знакомым в элитном ЖК Мерсина Liparis Sunlife. Мужчина, находившийся в алкоголическим и наркотическом опьянении, сильно ударил подругу по голове, когда они стояли на балконе. Женщина сорвалась вниз, пролетев порядка тридцати метров и приземлившись на газон. При транспортировке в больницу медики констатировали ее смерть в 01:05 ночи, однако туристка выжила, позже очнувшись в реанимации.
В результате падения у нее переломы трех ребер, руки, двух орбитальных костей и переносицы, а также повреждения внутренних органов. Несмотря на тяжелые травмы, она выписалась из клиники и вернулась в Москву, чтобы продолжить лечение.
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