Российская туристка «воскресла» после падения с восьмого этажа в Турции

22 июня 2025, 12:39

SHOT: российская модель выжила после падения с 8 этажа в Турции

Фото: iStock/Boyloso

Российская модель разбилась насмерть, выпав с восьмого этажа в Турции, но вскоре «воскресла». Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.