Вице-губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина задержали

Рустэм Зайнуллин (Фото: www.belregion.ru)

Вице-губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина задержали, сообщил Телеграм-канал Mash.



Согласно предварительной информации, случившееся связано с расследованием хищений при строительстве защитных сооружений на границе.

Отмечалось, что вице-губернатора региона задержали накануне. Сумма ущерба оценивается в 500 миллионов рублей. Их Зайнуллин мог получить благодаря завышениям стоимости и хищениям при производстве железобетонных изделий. Ими укрепляют государственную границу.

Рустэм Зайнуллин занимает одну из главных позиций в вопросах управления земельными и имущественными активами региона.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге правоохранители задержали 44-летнего безработного местного жителя, которого подозревают в краже крупной суммы денег у участника Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)

Ольга Енгалычева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0