Вице-губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина задержали
Вице-губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина задержали, сообщил Телеграм-канал Mash.
Согласно предварительной информации, случившееся связано с расследованием хищений при строительстве защитных сооружений на границе.
Отмечалось, что вице-губернатора региона задержали накануне. Сумма ущерба оценивается в 500 миллионов рублей. Их Зайнуллин мог получить благодаря завышениям стоимости и хищениям при производстве железобетонных изделий. Ими укрепляют государственную границу.
Рустэм Зайнуллин занимает одну из главных позиций в вопросах управления земельными и имущественными активами региона.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге правоохранители задержали 44-летнего безработного местного жителя, которого подозревают в краже крупной суммы денег у участника Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)
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