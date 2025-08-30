«Я самая счастливая мама»: Возлюбленная Тимати показала, как проводит дома время с новорожденной дочкой рэпера

30 августа 2025, 03:47

Валентина Иванова опубликовала теплые домашние фото с дочкой Тимати и собакой

Валентина Иванова с дочкой Эммой (Фото: Instagram* @halfbloodval)

Модель Валентина Иванова поделилась с подписчиками подробностями своей жизни с маленькой дочерью Эммой, рожденной от рэпера Тимати в начале августа. Для девушки это первый ребенок, в то время как музыкант стал папой в третий раз. Кадры из семейной жизни модель выложила в личном блоге.





Иванова опубликовала фото с дочкой и ролики, на которых она проводит время с ребенком в домашней атмосфере. Девушка сказала, что что материнство полностью изменило ее жизнь и приоритеты.



Теперь ее будни наполнены заботами о дочери, приготовлением полезной пищи и совместными прогулками с собакой Киви. Питомец быстро приняла нового члена семьи, теперь они с малышкой «неразлучны».



Дочка рэпера Тимати Эмма (Фото: Instagram* @halfbloodval)



«Жизнь перевернулась на все 180° градусов. Не хочется никуда выходить, пользоваться соцсетями, хочется всегда проводить время с Эммой. (...) Я самая счастливая мама», — призналась модель.

Валентина Иванова с дочкой Эммой (Фото: Instagram* @halfbloodval)



«Симона — лучшая! Мне так повезло со свекровью, вы даже представить себе не можете. Это самый добрый, чуткий и заботливый человек. Как она любит свою семью, внуков и детей! Не все способны на это», — говорила о маме супруга Валентина.