СК: Напавшего на губернатора Мурманской области Чибиса задержали и допросили

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Задержан и допрошен напавший на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Об этом сообщили в СК РФ.
В рамках допроса преступник пояснил, что совершил нападение по причине того, что испытывал неприязнь к Чибису, однако лично с ним не был знаком. Уточняется, что злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности.
Сотрудники Следственного комитета осуществляют все необходимое для установления обстоятельств преступления. Назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе психиатрическая.
Напомним, нападение на главу Мурманской области Андрея Чибиса произошло вечером 4 апреля. Мужчина подбежал к губернатору и ударил его ножом в живот. Чибиса прооперировали, сейчас он находится в реанимации, состояние оценивается как тяжелое.
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Сотрудники Следственного комитета осуществляют все необходимое для установления обстоятельств преступления. Назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе психиатрическая.
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Екатерина Коршунова