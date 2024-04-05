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СК: Напавшего на губернатора Мурманской области Чибиса задержали и допросили

05 апреля 2024, 08:05
Фото: iStock/BrianAJackson

Фото: iStock/BrianAJackson

Задержан и допрошен напавший на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Об этом сообщили в СК РФ.
В рамках допроса преступник пояснил, что совершил нападение по причине того, что испытывал неприязнь к Чибису, однако лично с ним не был знаком. Уточняется, что злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности.

Сотрудники Следственного комитета ​осуществляют все необходимое для установления обстоятельств преступления. Назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе психиатрическая.


Напомним, нападение на главу Мурманской области Андрея Чибиса произошло вечером 4 апреля. Мужчина подбежал к губернатору и ударил его ножом в живот. Чибиса прооперировали, сейчас он находится в реанимации, состояние оценивается как тяжелое.

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#ск рф
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Появилось первое видео после нападения на мурманского губернатора Чибиса
05 апреля 2024, 08:11

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

Мурманский губернатор Андрей Чибис после операции сообщил, что пришел в себя. Видео опубликовано в его Telegram-канале.
Губернатор рассказал, что будет восстанавливать свое здоровье и «дальше в бой». Чибис также поблагодарил врачей за оказанную помощь.


Ранее сообщалось, что напавшего на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса задержали и допросили. По информации следствия, злоумышленник совершил нападение по причине того, что испытывал неприязнь к Чибису, однако лично с ним не был знаком.

Напомним, нападение на главу Мурманской области Андрея Чибиса произошло вечером 4 апреля. Мужчина подбежал к губернатору и ударил его ножом в живот. Чибиса прооперировали, сейчас он находится в реанимации, состояние оценивается как тяжелое.

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СК: Напавшего на губернатора Мурманской области Чибиса задержали и допросили

На губернатора Мурманской области Андрея Чибиса напали с ножом

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#ск рф
#нападение
#губернатор
#врачи
#дело
#помощь
#здоровье
#мужчина
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Не пощадили трех детей и беременную женщину: в Приморье раскрыто убийство 90-х годов
Во Владивостоке спустя 30 лет раскрыли жестокое убийство многодетной семьи
05 апреля 2024, 06:18

Фото: сайт СК РФ

Во Владивостоке раскрыли убийство семьи, которое произошло 30 лет назад. В 1994 году пять членов семьи Алатарцевых пропали без вести. Об этом сообщает Телеграм-канал «Следком Приморья».
Сообщается, что 56-летнего мужчину по имени Сергей Смагин задержали в Волгограде, а в Красноярском крае — 55-летнего Валерия Маркова. Они вместе проходили срочную военную службу на Камчатке и демобилизовались в 1990 году, после чего проживали во Владивостоке.

По версии следствия, преступники хотели завладеть квартирой на улице Никифорова, которую продавали Алатарцевы. Они втерлись в доверие к членам семьи переоформили жилье на подставное лицо.

После этого они убили 28-летнего мужчину, его 26-летнюю супругу, а также трех детей в возрасте от 1 года до 7 лет. Тела они спрятали в районе Патрокла.

Затем убийцы обменяли квартиру на авто марки Toyota Surf, которое собирались продать в Новосибирске. Отмечается, что во время перегона автомобиль попал в аварию и был продан всего за 300 долларов.

Следствие считает, что обвиняемых должны заключить под стражу. В суд направлены соответствующие ходатайства.

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#тела
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У границы между Ираном и Ираком заметили летящий светящийся объект
05 апреля 2024, 03:59

Фото: istock / WD Stuart

В небе около границы Ирана и Ирака замечен летящий светящийся объект. Кадры появились в соцсетях.
Отмечается, что видео стали распространяться на фоне обострения напряженности в регионе после авиаудара ВВС Израиля по зданию генерального консульства Ирана в Дамаске.

«Пояснения, касающиеся сущности этого объекта, пока не были опубликованы», — сообщает издание Jamaran.
Напомним, 1 апреля израильские Военно-воздушные силы ударили по зданию около посольства Ирана в Дамаске. По данным источника иранского издания Tasnim, в результате атаки погибли шесть человек.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «исторический» саммит по атому провалился из-за отсутствия РФ и Ирана. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#израиль
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Бастрыкин взялся за дело о нападении с ножом на губернатора Мурманской области
Бастрыкин взял под контроль в СК расследование нападения на губернатора Чибиса
05 апреля 2024, 01:45

Фото: kremlin.ru

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование нападения на главу Мурманской области Андрея Чибиса. Об этом информирует Телеграм-канал СКР.
«Председатель СК России поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования обстоятельств нападения на губернатора Мурманской области», — сказано в сообщении.
Нападение на главу Мурманской области Андрея Чибиса произошло вечером 4 апреля. Мужчина подбежал к губернатору и ударил его ножом в живот. Чибиса прооперировали, сейчас он находится в реанимации, состояние оценивается как тяжелое.

Ранее Слуцкий назвал нападение на губернатора Чибиса «вероломным актом». Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#бастрыкин
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«Методы украинских неонацистов»: Слуцкий высказался о нападении на Чибиса
Слуцкий назвал нападение на губернатора Чибиса «вероломным актом»
05 апреля 2024, 01:23

Фото: сайт Кремля

Нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса — подлый поступок, который касается всех россиян. Об этом заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своём Телеграм-канале.
«Нападение на губернатора Мурманской области Андрея Владимировича Чибиса — подлый акт против всех граждан России. Глава региона проводил открытую встречу с местными жителями, и преступник напал на безоружного человека», — сказано в сообщении
Глава ЛДПР отметил, что независимо от мотивов нападения, агрессия в сторону представителей власти является угрозой для основ государственного строя и увеличивает разрыв между властью и обществом.

Помимо этого, Слуцкий добавил, что такими «методами террора действуют украинские неонацисты».

Нападение на главу Мурманской области Андрея Чибиса произошло вечером 4 апреля. Мужчина подбежал к губернатору и ударил его ножом в живот. Чибиса прооперировали, сейчас он находится в реанимации.

Преступник задержан, следователи выясняют причины нападения.

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#леонид слуцкий
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Врачи оценили состояние губернатора Чибиса после ранения
Главврач: после операции состояние Чибиса тяжелое, он находится в реанимации
05 апреля 2024, 01:08

Фото: istock / sudok1

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сейчас находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом заявил главврач Апатитско-Кировской центральной городской больницы Юрий Ширяев, передает ТАСС.
«Состояние тяжелое, он в реанимации. Ему очень сильно повезло, что не задета аорта. Дальше лечение будет проходить в реанимации, все остальные комментарии позже», — заявил Ширяев.
В Телеграм-канале оперштаба региона заявили, что операция окончена, она шла более часа.

Нападение на главу Мурманской области Андрея Чибиса произошло вечером 4 апреля. Мужчина подбежал к Чибису и ударил его ножом в живот. Преступник задержан. Следователи выясняют причины нападения.

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#больницы
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Следователи выясняют причины нападения на губернатора Чибиса
СКР: мурманские следователи выясняют причины атаки на губернатора Чибиса
05 апреля 2024, 00:33

Фото: сайт СК РФ

Мурманские следователи выясняют причины нападения на главу региона Андрея Чибиса. Об этом информирует Телеграм-канал Следственного комитета РФ.
«В Мурманске следователи СК России выясняют причины нападения на губернатора региона. По первоначально полученным данным, после встречи с жителями города Апатиты местный житель напал с ножом на губернатора, причинив ему ранение», — сказано в сообщении.
Отмечается, что во время пресечения преступных действий сотрудниками Росгвардии нападавший также получил ранение.

Нападение на главу Мурманской области Андрея Чибиса произошло вечером 4 апреля. В настоящее время глава региона находится в операционной. По данным врачей, угрозы для жизни Чибиса нет.

Детали произошедшего устанавливаются.

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#нападение
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Стали известны подробности госпитализации губернатора Мурманской области
Губернатор Чибис был в сознании в момент госпитализации после нападения
04 апреля 2024, 23:57

Фото: istock / Georgiy Datsenko

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на момент госпитализации после совершенного на него нападения находился в сознании. Об этом проинформировали РИА Новости, ссылаясь на пресс-службе главы региона.
«Врачи госпитализировали Андрея Владимировича сразу после нападения, он был в сознании, держался мужественно, пока находится в операционной», - сообщила собеседница агентства.
Нападение на главу Мурманской области Андрея Чибиса произошло вечером 4 апреля. После встречи с гражданами в Апатитах, на выходе из ДК к нему подбежал мужчина и нанес ножевое ранение в живот. В настоящее время глава находится в операционной.

Напавшего на Чибиса мужчину задержали, детали произошедшего уточняются.

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На губернатора Мурманской области Андрея Чибиса напали с ножом
04 апреля 2024, 23:24

Фото: РИА Новости / Илья Питалев

На губернатора Мурманской области Андрея Чибиса совершенно нападение. После встречи в Апатитах с гражданами некий мужчина подбежал к нему и ударил в живот ножом. Об этом информирует РБК, ссылаясь на пресс-службу главы региона.
«Он получил ножевое ранение. Нападавший задержан, губернатор в операционной», — сообщили в пресс-службе губернатора.
Детали произошедшего уточняются. Отмечается, что мотивы нападавшего на данный момент неизвестны.

Сведенья также подтвердили в оперштабе Мурманской области, добавив, что на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее адвокат объяснил подачу нового заявления в СК после теракта в «Крокусе». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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