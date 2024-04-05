Появилось первое видео после нападения на мурманского губернатора Чибиса

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn
Мурманский губернатор Андрей Чибис после операции сообщил, что пришел в себя. Видео опубликовано в его Telegram-канале.
Губернатор рассказал, что будет восстанавливать свое здоровье и «дальше в бой». Чибис также поблагодарил врачей за оказанную помощь.
Ранее сообщалось, что напавшего на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса задержали и допросили. По информации следствия, злоумышленник совершил нападение по причине того, что испытывал неприязнь к Чибису, однако лично с ним не был знаком.
Напомним, нападение на главу Мурманской области Андрея Чибиса произошло вечером 4 апреля. Мужчина подбежал к губернатору и ударил его ножом в живот. Чибиса прооперировали, сейчас он находится в реанимации, состояние оценивается как тяжелое.
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Ранее сообщалось, что напавшего на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса задержали и допросили. По информации следствия, злоумышленник совершил нападение по причине того, что испытывал неприязнь к Чибису, однако лично с ним не был знаком.
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Екатерина Коршунова