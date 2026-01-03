Массовое ДТП на дороге Р-258 «Байкал» в Бурятии: подробности
Микроавтобус попал в ДТП на дороге Р-258 «Байкал» в Бурятии
Микроавтобус с пассажирами попал в ДТП на трассе Р-258 «Байкал» в Кабанском районе Бурятии. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале региональной полиции.
По данным ведомства, утром на 302-м километре трассы в районе станции «Боярский» водитель Toyota Hiace не справился с управлением и врезался в машину КДМ, стоявшую на обочине. Затем пассажирский микроавтобус столкнулся с УАЗ, который ехал навстречу.
В результате аварии травмы получили два человека. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
