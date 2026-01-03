Массовое ДТП на дороге Р-258 «Байкал» в Бурятии: подробности

03 января 2026, 11:50

Микроавтобус попал в ДТП на дороге Р-258 «Байкал» в Бурятии

Фото: istockphoto/GummyBone

Микроавтобус с пассажирами попал в ДТП на трассе Р-258 «Байкал» в Кабанском районе Бурятии. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале региональной полиции.