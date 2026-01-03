Достижения.рф

Массовое ДТП на дороге Р-258 «Байкал» в Бурятии: подробности

Микроавтобус попал в ДТП на дороге Р-258 «Байкал» в Бурятии
Фото: istockphoto/GummyBone

Микроавтобус с пассажирами попал в ДТП на трассе Р-258 «Байкал» в Кабанском районе Бурятии. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале региональной полиции.



По данным ведомства, утром на 302-м километре трассы в районе станции «Боярский» водитель Toyota Hiace не справился с управлением и врезался в машину КДМ, стоявшую на обочине. Затем пассажирский микроавтобус столкнулся с УАЗ, который ехал навстречу.

В результате аварии травмы получили два человека. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Никита Кротов

