Станислав Шеденков (Фото: официальный сайт Тульского землячества)
Бывший заместитель губернатора Тульской области Станислав Шеденков погиб в результате пожара на своей даче в Подмосковье. Его 72-летняя гостья смогла спастись, но, к сожалению, не смогла помочь Шеденкову выбраться из огня. Что известно об обстоятельствах трагедии расскажет «Радио 1».
Трагическая смерть Шеденкова
Вечером 4 ноября Шеденков находился на даче в Пушкинском городском округе вместе с гостьей. По данным «МК», личность женщины не раскрыта. Согласно предварительной информации, пожар мог возникнуть из-за искры, вылетевшей из камина.
Гостья Шеденкова спаслась, однако не смогла помочь бывшему политику выбраться из охваченного огнем дома. Пожарные обнаружили его тело с ожогами после ликвидации возгорания. Причины и обстоятельства произошедшего сейчас проверяются. Проводится в том числе судебно-медицинская экспертиза и пожарно-техническое исследование.
Фото: iStock/OlgaMiltsova
Биография Шеденкова
Шеденков родился 4 сентября 1951 года в поселке Подлесный Тульской области в семье шахтера. После службы в армии он получил образование в НФ МХТИ имени Д.И. Менделеева. Затем работал инструктором по вопросам Добровольных народных дружин в городском исполкоме. В дальнейшем он возглавил Новомосковское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства, где проработал десять лет.
В декабре 1991 года Шеденков стал главой администрации Новомосковска и Новомосковского района. Под его руководством в городе были реализованы важные проекты, такие как строительство жилого дома для инвалидов — участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, реконструкция стадиона «Химик» и газификация района.
Позже Шеденков переехал в Москву и стал главой управы района Капотня, после чего получил должность заместителя перфекта Юго-Восточного административного округа. Чиновник в дальнейшем возглавлял Тульское землячество в столице.
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