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В Подмосковье заживо сгорел бывший замгубернатора Шеденков: он находился в доме с гостьей, что известно

Станислав Шеденков (Фото: официальный сайт Тульского землячества)

Станислав Шеденков (Фото: официальный сайт Тульского землячества)

Бывший заместитель губернатора Тульской области Станислав Шеденков погиб в результате пожара на своей даче в Подмосковье. Его 72-летняя гостья смогла спастись, но, к сожалению, не смогла помочь Шеденкову выбраться из огня. Что известно об обстоятельствах трагедии расскажет «Радио 1».

Трагическая смерть Шеденкова


Вечером 4 ноября Шеденков находился на даче в Пушкинском городском округе вместе с гостьей. По данным «МК», личность женщины не раскрыта. Согласно предварительной информации, пожар мог возникнуть из-за искры, вылетевшей из камина.



Гостья Шеденкова спаслась, однако не смогла помочь бывшему политику выбраться из охваченного огнем дома. Пожарные обнаружили его тело с ожогами после ликвидации возгорания. Причины и обстоятельства произошедшего сейчас проверяются. Проводится в том числе судебно-медицинская экспертиза и пожарно-техническое исследование.

Фото: iStock/OlgaMiltsova

Биография Шеденкова


Шеденков родился 4 сентября 1951 года в поселке Подлесный Тульской области в семье шахтера. После службы в армии он получил образование в НФ МХТИ имени Д.И. Менделеева. Затем работал инструктором по вопросам Добровольных народных дружин в городском исполкоме. В дальнейшем он возглавил Новомосковское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства, где проработал десять лет.

В декабре 1991 года Шеденков стал главой администрации Новомосковска и Новомосковского района. Под его руководством в городе были реализованы важные проекты, такие как строительство жилого дома для инвалидов — участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, реконструкция стадиона «Химик» и газификация района.

Позже Шеденков переехал в Москву и стал главой управы района Капотня, после чего получил должность заместителя перфекта Юго-Восточного административного округа. Чиновник в дальнейшем возглавлял Тульское землячество в столице.

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#тульская область
В результате конфликта у ночного клуба скончался российский хоккеист
Торточаков умер после драки около ночного клуба в Абакане
05 ноября 2024, 15:27

Фото: iStock/vchal

Нападающий хоккейного клуба «Металлург» Артем Торточаков скончался после инцидента, произошедшего около ночного клуба в Абакане. Об этом информирует РИА Новости.
По информации источников в правоохранительных органах, спортсмен был доставлен в медицинское учреждение, однако, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

Сообщается, что в ночь на 3 ноября между Торточаковым и 25-летним местным жителем произошла ссора, которая переросла в драку. В ходе конфликта подозреваемый нанес хоккеисту несколько ударов по голове, что привело к серьезным травмам. Позже следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели спортсмена.

На официальной странице ХК «Металлург» в социальной сети «ВКонтакте» клуб выразил соболезнования и отметил, что Артем был не только талантливым игроком, но и добрым человеком, оставившим глубокий след в сердцах болельщиков и коллег.

Согласно данным судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти хоккеиста стала черепно-мозговая травма. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия для выяснения всех обстоятельств трагедии.

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#уголовное спортсмен
#хоккей
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На нефтеперерабатывающем заводе в Турции прогремел взрыв
NTV: на нефтеперерабатывающем заводе в Турции прогремел взрыв
05 ноября 2024, 14:16

Фото: iStock/dzika_mrowka

Взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе в Турции. Об этом сообщает телеканал NTV.
Уточняется, что взрыв произошел на предприятии в Измите. На объект были направлены сотрудники экстренных служб, медики и силы безопасности.

На данный момент неизвестно, что послужило причиной ЧП и в какой части завода произошел взрыв.

Ранее сообщалось, что в Финляндии в понедельник, 4 ноября, раздался взрыв на заводе по изготовлению тарного картона. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Мать-алкоголичка и 50 мигрантов: на 17-летнего сироту из Тюмени «повесили» большой долг после смерти родителей

Мошенники выманили деньги у российской пенсионерки за просмотр видео для взрослых
#чп
#взрыв
#медики
#сотрудники
#турция
#завод
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Мать-алкоголичка и 50 мигрантов: на 17-летнего сироту из Тюмени «повесили» большой долг после смерти родителей
05 ноября 2024, 14:00

Фото: iStock/Synthetic-Exposition

17-летний Игорь из Тюмени стал сиротой. Его отец скончался, когда Игорю было всего 3 года, а мать, страдавшая от алкогольной зависимости, ушла из жизни в 2020 году. Однако помимо потери близких школьник столкнулся еще с одной бедой: ему предстоит погасить долг за коммунальные услуги, который превышает 860 тысяч рублей. Этот долг образовался после того, как мать Игоря незаконно прописала в их квартире более 50 мигрантов. Подробности – в материале «Радио 1».

Неблагополучная семья


Игорь воспитывался в неблагополучной семье. Родители мальчика злоупотребляли спиртным, и уже в три года он остался без отца.

Марина, став матерью-одиночкой, все свое внимание уделяла алкоголю. Пока мать находилась в запое, до 17 лет об Игоре заботился дедушка Сергей. Он водил внука в платный детский сад, школу, оплачивал взносы, покупал необходимые вещи, дарил подарки и организовывал дни рождения, делая все возможное для своего любимого внука.
«Я старался, чтобы внук не чувствовал себя обделенным, чтобы он тоже получал тепло и заботу, старался обеспечить ему счастливое детство, с приятными воспоминаниями, как и у всех детей. Дочь, к сожалению, тратила деньги больше на спиртное, – рассказал пенсионер изданию «Комсомольская правда».


Опека над внуком


Сергей, понимая, что его дочь не намерена менять свой образ жизни, неоднократно пытался оформить опекунство на себя. В 2017 году он обратился в Управление социальной защиты населения Тюмени и Тюменской области. Специалисты выехали для проверки условий проживания Игоря и позже заключили, что его мать не употребляет алкогольные напитки. Внешний вид женщины и обстановку в квартире соцработники списали на тяжелое заболевание Марины.

В связи с этим в предоставлении опекунства было отказано.

Единственным вариантом оставалась добровольная передача родительских прав, но на это мать Игоря не согласилась.

Фото: iStock/eugenekeebler

Смерть матери и ужасающая находка


В 2020 году жизнь мамы Игоря трагически завершилась. Врачи установили, что причиной смерти стали сердечные проблемы. Мальчик остался сиротой и автоматически попал в список детей-сирот, ожидающих жилье. Семья решила отказаться от квартиры, которую Марина получила по договору социального найма. Однако при поиске необходимых документов была обнаружена шокирующая находка — уголовное дело в отношении умершей.

Выяснилось, что мать мальчика фиктивно зарегистрировала иностранных граждан по месту жительства за денежное вознаграждение. В результате в квартире числилось более 50 человек, что привело к значительному увеличению коммунальных платежей. Общая сумма задолженности достигла почти 867 тысяч рублей.


«Приговор» для сироты


Сергей обратился за помощью в тюменскую службу опеки. Там его успокоили и посоветовали мальчику вступить в наследство, чтобы сохранить квартиру, пообещав помочь с погашением долга. Доверившись этому совету, дедушка с внуком направились в департамент имущественных отношений и переоформили договор социального найма на имя Игоря. В качестве опекуна Сергей подписал письменное согласие, которое позже сам назовет «приговором».
«Если бы я знал, что всё так обернётся, я бы никогда не подписал этот приговор для внука. Я доверился специалистам, которые заверили, что долг будет списан, и Игорь сможет остаться в родной квартире. Но теперь, когда он достигнет совершеннолетия, ему придётся расплачиваться с неподъёмной суммой почти в миллион рублей! Нам с ним такую сумму не осилить», — поделился переживаниями пенсионер.

После подписания документа Игорь стал официальным нанимателем жилья и, согласно закону, обязан содержать квартиру и погашать долги.

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#статьи
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«Пилила мозг»: Мужчина заживо сжег жену в подмосковном общежитии
Мужчина заживо сжег жену во время ссоры в общежитии в Ногинске
05 ноября 2024, 13:26

Фото: iStock/artolympic

В подмосковном Ногинске правоохранители задержали 33-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве своей жены с особой жестокостью. Мужчина облил жену бензином и поджег во время ссоры. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области.
Инцидент произошел в воскресенье, 3 ноября. В общежитии между супругами на бытовой почве возник конфликт. В процессе ссоры мужчина облил женщину бензином, а затем поджег. С термическими ожогами всего тела пострадавшую госпитализировали в реанимационное отделение, где спустя некоторое время она скончалась.

Согласно информации ведомства, мужчина регулярно ссорился со своей женой. Следствие намерено ходатайствовать перед городским судом о заключении мужчины под стражу.

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Мошенники выманили деньги у российской пенсионерки за просмотр видео для взрослых

В Петербурге цыгане продали пенсионерке 40 банок коллагеновых шариков вместо икры
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#инцидент
#мужчина
#тела
#пожар
#пострадавший
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Мошенники выманили деньги у российской пенсионерки за просмотр видео для взрослых
В Приангарье женщина заплатила аферистам «штраф» за просмотр видео для взрослых
05 ноября 2024, 13:10

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В Приангарье злоумышленники выманили деньги у 64-летней пенсионерки за просмотр видео для взрослых. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Пожилая женщина приехала в Братск в гости и решила посмотреть видео для взрослых в интернете. Увидев, что за просмотр видео нужно заплатить, она закрыла страницу и больше не заходила на сайт.

На следующий день на телефон пенсионерки пришло уведомление, присланное якобы от правоохранителей. В нем преступники пригрозили женщине уголовной ответственностью и блокировкой IP за просмотр видео для взрослых, если она не заплатит «штраф» по указанной ссылке.

Жертва мошенников перешла по ссылке и заплатила 8,5 тыс рублей. После этого она осознала, что ее обманули, и обратилась в правоохранительные органы.

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#преступники
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В Петербурге цыгане продали пенсионерке 40 банок коллагеновых шариков вместо икры
Петербургской пенсионерке продали 40 банок коллагеновых шариков вместо икры
05 ноября 2024, 12:30

Фото: iStock/Andrej Filonenko

Петербургские правоохранители задержали братьев-цыган, которые обманули пожилую женщину и продали ей 40 банок коллагеновых шариков под видом красной икры. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
В конце октября в правоохранительные органы обратилась 66-летняя пенсионерка из поселка Стрельна. По ее словам, незнакомец на Фронтовой улице предложил ей купить 40 банок красной икры по выгодной цене.

Согласно информации следствия, женщина отдала мошеннику 37 тысяч рублей, но придя домой и открыв для пробы одну банку, пенсионерка обнаружила подделку. По факту данного инцидента возбуждено уголовное дело.

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СК установил обстоятельства хищения еще одного имущественного комплекса МО РФ
05 ноября 2024, 12:08

Фото: iStock/blinow61

СК РФ установил хищение еще одного имущественного комплекса Минобороны РФ в Москве, стоимость которого превышает 700 млн рублей. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
Главное военное следственное управление СК РФ продолжает расследовать уголовное дело по делу о совершении крупного мошенничества экс-начальником управления проблемных активов акционерного общества «Главное управление обустройства войск» Николаем Грачевым, бывшим конкурсным управляющим ОАО «Строительное управление Московского региона», принадлежащего Минобороны РФ, Алексеем Асташкиным, Евгением Потаповым и предпринимателем Сергеем Овчинниковым.

Следствие установило, что в 2021 году Асташкин с Грачевым под непосредственным контролем Овчинникова похитили в Москве имущественный комплекс, который состоит из 24 объектов недвижимости. Общая их стоимость составляет более 700 миллионов рублей. Это удалось сделать при незаконной реализации процедуры банкротства подведомственного МО РФ предприятия ОАО «Строительное управление Московского региона».

Следствие уже установило причастность Грачева, Асташкина и Потапова к хищению имущественного комплекса в Балашихе. В настоящее время Овчинников объявлен в розыск. Грачев, Асташкин и Потапов находятся под стражей.

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Дочь экс-солистки «Миража» Наталии Гулькиной стала жертвой педофила в школе
Певица Гулькина: учитель в школе дочери насиловал детей
05 ноября 2024, 11:48

Фото: iStock/Angela940

Дочь певицы Наталии Гулькиной училась в школе, где преподавал педофил. Об этом женщина рассказала в интервью на шоу телеканала НТВ.
Уточняется, что дочь бывшей солистки группы «Мираж» Яна в школьные годы стала жертвой педофила, который был учителем по ЛФК.

Гулькина пояснила, что мужчина насиловал детей на своей даче. Яне удалось избежать надругательства, но от неприятного инцидента уберечься не получилось.

Поле травмы школьнице временно запретили посещать уроки физической культуры и перенаправили на ЛФК. В один из дней мужчина отвел девочку в кабинет и заставил раздеться, чтобы якобы сделать Яне массаж.

«Я так понимаю, что он ее пожамкал. Моя дочь рыдала несколько дней и просила перевести ее обратно на уроки физкультуры» — пояснила Гулькина.

Обо всех преступлениях стало известно только в 2023 году, когда педагог был арестован.

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Арестованный за взятку генерал-майор Мирзаев пожаловался на условия в изоляторе
05 ноября 2024, 11:46

Фото: iStock/Maddie Red Photography

Арестованный за крупную взятку замначальника тыла Росгвардии генерал-майор Мирза Мирзаев пожаловался на плохие условия в изоляторе временного содержания. Об этом пишет Mash.
По данным издания, Мирзаев сообщил, что в изоляторе временного содержания к нему относились «хуже, чем к животному». Он также добавил, что сотрудники с ним обращались в грубой форме и даже повредили его вещи.

В настоящее время Мирзаев находится в СИЗО №4 «Медведь» и условиями содержания вполне доволен, а сокамерников назвал «интеллигентными людьми».

Об аресте Мирзаева стало известно 3 ноября. Он потребовал 140 миллионов рублей от поставщика модулей для быстровозводимых конструкций, угрожая в противном случае разорвать контракт на 480 млн. В итоге, отмечает издание, компании пришлось перевести генералу деньги через посредника, их обоих задержали.

При этом адвокаты просили отправить Мирзаева под домашний арест, однако суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО до 2 января 2025 года.

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