Непотушенный окурок стал причиной смертельного пожара в Петербурге

29 сентября 2026, 06:25

Мужчина погиб при пожаре в Петербурге

Фото: iStock/DarthArt

В Калининском районе Санкт‑Петербурга ночью 29 сентября случился пожар в жилом доме, в результате которого погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.