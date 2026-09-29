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Непотушенный окурок стал причиной смертельного пожара в Петербурге

Мужчина погиб при пожаре в Петербурге
Фото: iStock/DarthArt

В Калининском районе Санкт‑Петербурга ночью 29 сентября случился пожар в жилом доме, в результате которого погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.



Возгорание зафиксировали в доме 115, корпус 1, на Светлановском проспекте. Дежурная часть получила сигнал о пожаре в 01:08.

Первоначально пламя вспыхнуло на третьем этаже. Огонь охватил кухню и балкон в трёхкомнатной квартире площадью 80 кв. м. Затем пожар стремительно перекинулся выше: на четвёртом этаже загорелся балкон. По предварительной информации, причиной ЧП стал упавший этажом ниже непотушенный окурок.

Спасатели полностью потушили огонь к 01:44. В ликвидации пожара участвовали 14 сотрудников МЧС и три единицы специальной техники.

Александр Огарёв

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