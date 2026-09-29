Во Владивостоке часть школ перевели на удалёнку из-за проблем с водой
Из‑за проблем с водоснабжением часть школ Владивостока перешла на дистанционный формат обучения. Об этом проинформировал глава города Константин Шестаков в своём Telegram‑канале.
По итогам заседания оперативного штаба власти утвердили порядок работы образовательных учреждений на следующий день. В ряде школ занятия для первой смены проведут онлайн, при этом остальные учебные заведения продолжат работать в обычном режиме. Уроки второй смены состоятся очно. Детские сады, которые не смогли открыться утром, будут готовы принять воспитанников с 14:00 (9:00 мск).
Причиной перебоев стала авария на подстанции «Штыково», из‑за которой остановились несколько насосных станций. По данным ГУ МЧС России по Приморскому краю, без воды остались свыше 3660 многоквартирных и примерно 16,5 тысяч частных домов — в общей сложности более 650 тысяч человек. Кроме того, водоснабжение прервано в 224 социально значимых объектах. К вечеру 28 сентября аварию на подстанции удалось устранить.
Читайте также: