Достижения.рф

Иномарке снесло крышу после столкновения с грузовиком в Петербурге: водитель погиб

Водитель Volkswagen погиб после столкновения с грузовиком в Петербурге
Фото: iStock/chokchaipoomichaiya

На кольцевой автодороге Санкт‑Петербурга случилось ДТП со смертельным исходом. На 44‑м километре КАД легковой автомобиль Volkswagen Polo врезался в большегруз, принадлежащий одной из логистических компаний.



Как сообщает телеграм-канал «78 | НОВОСТИ», в результате столкновения погиб водитель легковушки, которой снесло верхнюю часть кузова. Мужчина получил тяжёлые травмы и скончался на месте ещё до прибытия медиков.

Для работы на месте аварии привлекли экстренные службы, а также следственно-оперативную группу Госавтоинспекции. Сейчас правоохранители выясняют детали происшествия и устанавливают причины, которые привели к трагедии.

Ранее в Донецке пьяный водитель дважды протаранил вход в бизнес-центр. Автомобилист сделал это намеренно, чтобы отомстить своему обидчику.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0