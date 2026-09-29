Иномарке снесло крышу после столкновения с грузовиком в Петербурге: водитель погиб

29 сентября 2026, 03:34

Водитель Volkswagen погиб после столкновения с грузовиком в Петербурге

Фото: iStock/chokchaipoomichaiya

На кольцевой автодороге Санкт‑Петербурга случилось ДТП со смертельным исходом. На 44‑м километре КАД легковой автомобиль Volkswagen Polo врезался в большегруз, принадлежащий одной из логистических компаний.