Иномарке снесло крышу после столкновения с грузовиком в Петербурге: водитель погиб
На кольцевой автодороге Санкт‑Петербурга случилось ДТП со смертельным исходом. На 44‑м километре КАД легковой автомобиль Volkswagen Polo врезался в большегруз, принадлежащий одной из логистических компаний.
Как сообщает телеграм-канал «78 | НОВОСТИ», в результате столкновения погиб водитель легковушки, которой снесло верхнюю часть кузова. Мужчина получил тяжёлые травмы и скончался на месте ещё до прибытия медиков.
Для работы на месте аварии привлекли экстренные службы, а также следственно-оперативную группу Госавтоинспекции. Сейчас правоохранители выясняют детали происшествия и устанавливают причины, которые привели к трагедии.
Ранее в Донецке пьяный водитель дважды протаранил вход в бизнес-центр. Автомобилист сделал это намеренно, чтобы отомстить своему обидчику.
Читайте также: