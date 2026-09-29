Силовики изъяли две тонны красной икры в Магаданской области
В Магаданской области сотрудники регионального управления ФСБ остановили работу двух преступных групп, которые наладили масштабный сбыт красной икры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Из незаконного оборота изъято свыше двух тонн деликатеса. Его оценочная стоимость составляет порядка 14 миллионов рублей.
Оперативники выявили и пресекли канал оптовой перевозки и продажи немаркированной икры лососёвых рыб. Преступники транспортировали продукцию авиатранспортом: отправной точкой служил посёлок Эвенск, а пунктами назначения — Магадан и другие регионы страны.
Ранее хакеры взломали торговую сеть «ДоДо Пицца». Личные данные клиентов заведения теперь могут оказаться под угрозой.
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