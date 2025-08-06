«Рыжий сюрприз»: В Подмосковье россиянке продали подгузники с опасными личинками
Жительнице Электростали продали подгузники с опасными личинками, которые могут вызвать тяжёлую аллергию или заражение паразитами. Подробности инцидента сообщает SHOT.
По предоставленной информации, женщина купила упаковку из 50 подгузников Giraffe в гипермаркете «Глобус» для своей годовалой дочери. Однако при вскрытии она обнаружила живых насекомых, которые активно перемещались как на поверхности, так и внутри гигиенических изделий. «Рыжим сюрпризом» оказались личинки коврового жука, которые были найдены в восьми подгузниках.
Причины попадания насекомых в упаковку не установлены. Семья незамедлительно выбросила всю купленную пачку. Следует отметить, что личинки коврового кожееда представляют серьёзную опасность — помимо возможных укусов, они являются переносчиками гельминтов и патогенных бактерий.
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