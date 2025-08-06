«Рыжий сюрприз»: В Подмосковье россиянке продали подгузники с опасными личинками

06 августа 2025, 10:48

Жительница Электростали нашла личинки жука в купленных подгузниках

Фото: Istock/Polina Strelkova

Жительнице Электростали продали подгузники с опасными личинками, которые могут вызвать тяжёлую аллергию или заражение паразитами. Подробности инцидента сообщает SHOT.