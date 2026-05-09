На Ладожском озере спасли раненого детёныша краснокнижной нерпы
В Ленинградской области спасли годовалого детёныша краснокнижной нерпы. Об этом сообщили в Петербургском водоканале.
Инцидент произошёл в ночь с 7 на 8 мая в Приозерском районе на Ладожском озере. Туристы обнаружили истощённого годовалого самца ладожской кольчатой нерпы — рыболовная сеть глубоко порезала шею животного. Граждане самостоятельно срезали путы и связались со специалистами.
Детёнышу требовалась срочная транспортировка на материк. Сотрудники МЧС откликнулись на призыв о помощи. Благодаря их поддержке нерпа стала девятым краснокнижным пациентом в Фонде друзей балтийской нерпы в этом сезоне, где животное проходит реабилитацию. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
