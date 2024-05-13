Неравнодушные россияне могут помочь жителям попавшего под обстрелы Белгорода

Фото: РИА Новости
На выставке-форуме «Россия» стартовала акция в поддержку жителей Белгородской области «Белгород, наши сердца – с вами!».
Желающих просят присоединиться к акции и перечислить средства пострадавшим. Получатель средств – МОО «Святое Белогорье против детского рака». Назначение платежа – «Наши сердца с вами». Чтобы совершить платёж, нужно перейти по ссылке и отсканировать QR-код.
Ранее сообщалось, что днём в воскресенье Белгород попал под массированный обстрел снарядами РСЗО. В 10-этажный многоквартирный дом по ул. Щорса попал фрагмент ракеты «Точка-У», обрушился целый подъезд.
Фото: телеграм-канал Международной выставки-форума «Россия»
Спасатели извлекли из-под завалов подъезда тела 15 погибших, в том числе двух детей. Пострадали 20 человек, среди которых – полуторамесячный младенец и 16-летний подросток. Спасены 17 жильцов.
Вечером город подвергся повторному обстрелу. Жертвами стали три человека, в том числе 17-летняя девушка, пять пострадали. За сутки в Белгороде 10 раз объявляли сигнал ракетной опасности.
Пострадавшим жителям и лишившимся жилья семьям помогают местные власти, спасатели, медики и волонтёры.
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Ранее сообщалось, что днём в воскресенье Белгород попал под массированный обстрел снарядами РСЗО. В 10-этажный многоквартирный дом по ул. Щорса попал фрагмент ракеты «Точка-У», обрушился целый подъезд.
Фото: телеграм-канал Международной выставки-форума «Россия»
Спасатели извлекли из-под завалов подъезда тела 15 погибших, в том числе двух детей. Пострадали 20 человек, среди которых – полуторамесячный младенец и 16-летний подросток. Спасены 17 жильцов.
Вечером город подвергся повторному обстрелу. Жертвами стали три человека, в том числе 17-летняя девушка, пять пострадали. За сутки в Белгороде 10 раз объявляли сигнал ракетной опасности.
Пострадавшим жителям и лишившимся жилья семьям помогают местные власти, спасатели, медики и волонтёры.
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Минобороны отчиталось об отражении новой атаки на Белгород
Лора Луганская