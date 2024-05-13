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Неравнодушные россияне могут помочь жителям попавшего под обстрелы Белгорода

13 мая 2024, 11:16
Фото: РИА Новости

Фото: РИА Новости

На выставке-форуме «Россия» стартовала акция в поддержку жителей Белгородской области «Белгород, наши сердца – с вами!».
Желающих просят присоединиться к акции и перечислить средства пострадавшим. Получатель средств – МОО «Святое Белогорье против детского рака». Назначение платежа – «Наши сердца с вами». Чтобы совершить платёж, нужно перейти по ссылке и отсканировать QR-код.

Ранее сообщалось, что днём в воскресенье Белгород попал под массированный обстрел снарядами РСЗО. В 10-этажный многоквартирный дом по ул. Щорса попал фрагмент ракеты «Точка-У», обрушился целый подъезд.



Фото: телеграм-канал Международной выставки-форума «Россия»

Спасатели извлекли из-под завалов подъезда тела 15 погибших, в том числе двух детей. Пострадали 20 человек, среди которых – полуторамесячный младенец и 16-летний подросток. Спасены 17 жильцов.

Вечером город подвергся повторному обстрелу. Жертвами стали три человека, в том числе 17-летняя девушка, пять пострадали. За сутки в Белгороде 10 раз объявляли сигнал ракетной опасности.

Пострадавшим жителям и лишившимся жилья семьям помогают местные власти, спасатели, медики и волонтёры.

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#россия
Машину депутата «Единой России» взорвали в зоне СВО
Машину астраханского депутата Харитонова взорвали в зоне СВО, он не пострадал
13 мая 2024, 09:45

Фото: iStock/trikolor

Депутат Астраханской областной думы от партии «Единая Россия» Денис Харитонов сообщил, что его машина была взорвана в зоне проведения спецоперации, куда он прежде отправился добровольцем. Об этом Харитонов сообщил в своем телеграм-канале.
По словам депутата, автомобиль был взорван во время выполнения боевого задания. Ему удалось спасти документы и личные вещи боевого товарища «Шмеля», которые в этот момент находились в машине.

Харитонов отметил, что случай с подрывом автомобиля взят на контроль.

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#всу
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На овощном складе в Подмосковье нашли более 40 нелегальных мигрантов
13 мая 2024, 09:07

Фото: iStock/trikolor

Более 40 мигрантов-нелегалов обнаружили полицейские и росгвардейцы в складском помещении для хранения фруктов и овощей в посёлке Горшково Дмитровского городского округа в ходе совместного рейда, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В ходе оперативно-профилактического мероприятия к административной ответственности за нарушение режима пребывания в стране и незаконное ведение трудовой деятельности были привлечены 42 человека. В частности, все 42 нарушителя работали без патента, а 36 из них не выехали за пределы России по истечении разрешённого срока пребывания в стране», — говорится в сообщении.
Все нарушители оштрафованы и будут выдворены из России. Сейчас полиция разыскивает нанимателей нелегальных мигрантов, чтобы привлечь их к ответственности.

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#полиция
#росгвардия
#криминал
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Пакеты с туловищем и головой женщины нашли на пустыре в Шушарах
13 мая 2024, 09:03

Фото: iStock/Pawel Kajak

Фрагменты женского тела, расфасованные в пакеты, нашли жители Санкт-Петербурга в Пушкинском районе. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».
В одном из обнаруженных в Шушарах пакетов находилась голова женщины, во втором – тело убитой. По предварительным данным, погибшей не более 40 лет.
В настоящее время останки отправлены на экспертизу, возбуждено уголовное дело.

Страшную находку обнаружил случайный прохожий. Мужчина увидел большие мусорные пакеты в поле и решил в них заглянуть. Очевидец сразу вызвал полицию.

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#уголовное убийство
#санкт-петербург
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Губернатор назвал общее число погибших в Белгороде 12 мая
Гладков: общее число погибших в Белгороде 12 мая составило 19 человек
13 мая 2024, 08:22

Фото: сайт Кремля

В результате удара ВСУ по жилому дому в Белгородской области 12 мая, погибли 19 человек. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
«19 человек – это те потери, которые мы понесли за вчерашний день среди мирных жителей», – сообщил Гладков.

Ранения получили 27 человек, среди которых полуторамесячный ребенок.

Гладков также сообщил, что 36 семей, которые лишились жилья в результате атаки ВСУ, в настоящее время находятся в пункте временного размещения в Белгороде.

Напомним, ВСУ ударили по многоквартирному жилому дому в Белгороде 12 мая. По данным Минобороны РФ, атака была произведена из РСЗО «Ольха» и RM-70 «Вампир». Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте.

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Над Крымом уничтожили четыре ракеты Storm Shadow и семь беспилотников
Минобороны: над Крымом уничтожили четыре ракеты Storm Shadow и семь БПЛА
13 мая 2024, 08:12

Фото: istock / Olena Bartienieva

Минувшей ночью российская система ПВО обнаружила и перехватила четыре англо-французские авиационные управляемые ракеты Storm Shadow над Крымом. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Кроме того, были сбиты семь дронов противника.

По информации ведомства, ВСУ использовали для атаки также реактивные системы залпового огня «Ольха». Все снаряды удалось уничтожить, жертв и разрушений в результате атаки нет.

Также в министерстве сообщили, что ВСУ намеривались нанести удар по скоплению мирных граждан в Мариуполе 9 мая. Системой РЭБ были сбиты три дрона, несущие на себе самодельные взрывные устройства с поражающими элементами.

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В Белгороде завершили поисково-спасательные работы после обрушения десятиэтажки
13 мая 2024, 06:51

Фото: istockphoto/juliawhite

Поисково-спасательные работы после обрушения десятиэтажки в Белгороде завершены. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.
Отмечается, что в результате операции спасены 17 человек.

«К сожалению, 15 человек были извлечены из-под завалов погибшими», — говорится в публикации.

Напомним, 12 мая Министерство обороны России объявило, что обломки одной из сбитых ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У» причинили ущерб жилому дому в Белгороде. В результате происшествия подъезд здания с первого по десятый этаж полностью обрушился.

Американский политолог и бывший офицер армии США Скотт Беннет прокомментировал обстрел Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины. Беннетт назвал атаку ВСУ на Белгород чистейшим безумием и подчеркнул, что она показала «истинный характер украинских террористов».

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На Крымском мосту перекрыли движение автомобилей
13 мая 2024, 06:34

Фото: iStock/gutaper

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на объекте.
«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», – говорится в сообщении.

До этого автомагистраль была закрыта с 21:17 до 22:06 6 мая. Причина закрытия объекта не уточнялась.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук отметил, что оборона Крымского моста во многом улучшилась. Он также напомнил о системе охранного наблюдения за мостом: на объекте постоянно дежурят сотрудники правоохранительных органов и обученные люди, которые проверяют грузовики, железнодорожные цистерны и автомобили.

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#крымский мост
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В российском регионе начался пожар на электроподстанции после удара БПЛА
Артамонов: возникло возгорание на подстанции после удара БПЛА в Липецкой области
13 мая 2024, 05:46

Фото: iStock/O_Lypa

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил в своем Telegram-канале, что на территорию области вторглись украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА).
По словам Артамонова, после уничтожения БПЛА на электроподстанции в Становлянском округе Липецкой области возник пожар. На месте происшествия работают сотрудники спецслужб.

«Жертв нет. Ликвидируется возгорание на территории электроподстанции», – уточнил глава региона.

Губернатор добавил, что системы обнаружения и тушения находятся в состоянии готовности. Он призвал жителей не публиковать фото и видео последствий подобных нападений.

В ночь на воскресенье, 12 мая, силы противовоздушной обороны уничтожили и перехватили две ракеты «Точка У» в небе над Белгородской областью. Кроме того, шесть беспилотников были сбиты в Брянской, Волгоградской и Липецкой областях.

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В ДНР рассказали об обстреле ВСУ мирных жителей гранатами
ВСУ перед бегством из Семеновки сбросила гранаты на мирных жителей ДНР
13 мая 2024, 04:52

Фото: iStock/JOHNGOMEZPIX

Вооруженные бойцы Национальной гвардии Украины в ходе бегства из села Семеновка Ясиноватского района Донецкой народной республики (ДНР) сбрасывали боеприпасы с беспилотников и выгоняли мирных жителей из подвала, который они использовали в качестве убежища, рассказали РИА Новости жители Семеновки.
По их словам, украинские военные не давали им покоя, обстреливая с ВОГ-17 (модифицированный для сброса с беспилотников гранатометные выстрелы).

«Мы с белыми флажками, чтобы нас меньше кто трогал, но не давали нам покоя. Не давали ни сходить, ни воды набрать», – поделились они.

Жители добавили, что те, кто прятался в подвалах, выходили только за едой или водой.

Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли Горловку и Пантелеймоновку Донецкой народной республики из артиллерийских орудий натовского калибра.

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