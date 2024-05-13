В Белгороде на фоне сигнала ракетной опасности прозвучали взрывы

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В Белгороде раздались взрывы, сопровождаемые сигналами ракетной опасноти, передает с места событий кореспондент информационного агентства ТАСС.
Детали не приводятся, официальные комментарии властей на настоящий момент не поступали.
Ракетная опасность в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском городском округе была объявлена региональным управлением МЧС вскоре после часа ночи, отбоя не последовало.
Напомним, 12 мая Министерство обороны России объявило, что обломки одной из сбитых ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У» причинили ущерб жилому дому в Белгороде. В результате происшествия подъезд здания с первого по десятый этаж полностью обрушился. На данный момент известно о тринадцати жертвах.
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Ракетная опасность в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском городском округе была объявлена региональным управлением МЧС вскоре после часа ночи, отбоя не последовало.
Напомним, 12 мая Министерство обороны России объявило, что обломки одной из сбитых ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У» причинили ущерб жилому дому в Белгороде. В результате происшествия подъезд здания с первого по десятый этаж полностью обрушился. На данный момент известно о тринадцати жертвах.
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Александр Климов