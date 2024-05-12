Минобороны отчиталось об отражении новой атаки на Белгород

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Силы ПВО успешно отразили очередную атаку на Белгород, как сообщило российское Минобороны.
«С 19:50 до 20:40 по московскому времени была предотвращена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по жилым кварталам города Белгорода с использованием реактивных систем залпового огня (РСЗО "Ольха" и RM-70 Vampire)», — заявили в Минобороны.Подчеркивается, что было уничтожено 12 снарядов РСЗО Vampire и два РСЗО «Ольха».
Согласно последующему заявлению губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате этой атаки погибли три человека: 17-летняя девушка, женщина и мужчина. Пострадавших оказалось пятеро (четыре мужчины и одна женщина).
Во время предыдущей атаки, около 11:40 12 мая, ВСУ также использовали эти РСЗО — в общей сложности было сбито шесть снарядов. Кроме того, были уничтожены шесть ракет «Точка-У», фрагмент одной из которых попал в жилой десятиэтажный дом. В результате произошло полное обрушение подъезда. По последним данным, погибли 11 человек, около 20 получили ранения.
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Артем Кузьмин