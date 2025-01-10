Неразделенная любовь или суицидальная игра: в Курске вооруженный подросток ворвался в школу, причины, жертвы, видео

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10 января утром в школе №54 на Северо-Западе Курска произошло чрезвычайное происшествие. Подросток в шляпе, балаклаве и с молотком в руках ворвался в учебное заведение. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Подросток в балаклаве ворвался в курскую школу
По информации исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна, около восьми часов утра в учебное заведение ворвался 16-летний подросток, одетый в шляпу и балаклаву, в его руках был молоток. Охранник, дежуривший на входе, по непонятной причине не смог его остановить.
Парень вбежал в здание и разбил окно. Попытки задержать его оказались безуспешными — юноша успел выскочить на улицу, разбив молотком стекло входной двери. Убегая, он оставил у входа сумку, в которой находились два ножа и бутылка с горючей жидкостью.
Управление Росгвардии по Курской области сообщило, что 10 января утром экипаж вневедомственной охраны, находившийся на патрулировании, получил сигнал о сработавшей тревожной кнопке в школе №54.
Кем оказался нападавший
Экипаж Росгвардии прибыл на место инцидента в 8:06, всего через четыре минуты после активации тревожной сигнализации охранником. Однако к этому времени подросток уже успел покинуть территорию школы. Парень был задержан в четырех километрах от школы, когда пытался скрыться на дачах в СНТ «Мичуринец». В настоящее время с подростком работают специалисты, проводится проверка.
Личность задержанного установлена — это бывший ученик школы, где произошел инцидент. В настоящее время он обучается в другой школе Курска.
Момент нападения на школу №54 в Курске
Причины нападения на школу в Курске
По словам представителей полиции, юноша использовал легковоспламеняющуюся жидкость в попытке поджечь первый этаж здания. Однако его действия были своевременно остановлены, и никто не пострадал.
Согласно информации от SHOT, 16-летний Илья К. около полугода встречался с Ниной из 54-й школы. Накануне между подростками произошла серьёзная ссора, в ходе которой девушка сообщила, что расстаётся с ним. Ночью Илья опубликовал в интернете слоган опасной группы для подростков и фотографию с ружьём, после чего пришёл в школу своей бывшей и разбил молотком два стекла.
Еще одной версией нападения является то, что подросток мог играть в суицидальную игру, заданием в которой являлся поджог школы. Эта информация проверяется.
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