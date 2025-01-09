Устроивший стрельбу глава администрации села в ХМАО отправлен под арест

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Суд отправил под арест главу администрации посёлка Кузьминский в Ханты-Мансийском автономном округе Сергея Грубцова. Ранее он, будучи в изрядном подпитии, обстрелял из карабина дом бойфренда своей 12-летней дочери.
Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по ХМАО. О 15-летнем ухажёре своей дочки Грубцов узнал нынешним летом. Он пытался разговаривать с парнем, но безуспешно. Тогда глава поселковой администрации написал заявление в полицию, однако дело никак не двигалось. Последней каплей стала запись интимных встреч ханты-мансийской Лолиты с её бойфрендом, которую одноклассники девочки слили в сеть. Видео дошло до отца.
Изрядно разогревшись спиртным, Грубцов взял нарезной карабин «Тигр» и отправился к дому возлюбленного своей дочери. Обстреляв здание, чиновник отправился бродить с оружием по посёлку. Когда прибывшие полицейские попытались задержать стрелка, он укрылся в доме своего знакомого и открыл огонь и по ним. В итоге его задержали, к счастью, живым. Теперь оскорблённому в отцовских чувствах Грубцову может грозить до 15 лет лишения свободы. В основном — из-за стрельбы по представителям власти.
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Александр Бойцов