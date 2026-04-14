Нескольких десятков россиян «кинули» на миллионы рублей в Таиланде

14 апреля 2026, 19:04

Мошенница притворилась риэлтором в Таиланде и обманула 30 россиян

Фото: istockphoto/ArtRachen01

В Таиланде жертвами мошенницы, представляющейся риелтором, стали десятки россиян.





Как сообщает Telegram-канал Baza, женщина по имени Ария обманула более 30 граждан РФ, снимавших жилье на Пхукете, получив от них свыше двух миллионов рублей. Одна из пострадавших пар, Александра и Андрей, перевела 24 тысячи рублей за бронь квартиры в комплексе DCondo Reef.



По приезде Ария заявила о затоплении и переселила их в другое жилье, взяв еще 50 тысяч рублей в счет аренды. Однако спустя несколько дней появились настоящие владельцы и выселили россиян. Вернуть деньги не удалось.



Позже выяснилось, что аналогичным образом пострадали и другие туристы. Например, россиянка Мария лишилась 1,2 миллиона рублей. В настоящее время обманутые соотечественники готовят коллективный иск в суд.



