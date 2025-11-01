Нескольких подозреваемых по делу об ограблении Лувра отпустили из-под стражи
Троих из пяти задержанных по делу о краже в Лувре освободили. Об этом сообщает агентство AFP 1 ноября.
В материале уточняется, что двум другим фигурантам вечером 29 октября в разных районах Парижа предъявили обвинения. Похищенные украшения при арестованных не обнаружили.
По версии следствия, 19 октября злоумышленники в рабочей одежде пробрались в Галерею Аполлона и похитили ценные предметы из коллекции Наполеона III и его супруги. Сломанную корону императрицы позже нашли в нескольких сотнях метров от музея.
По данным Le Journal du Dimanche, над раскрытием преступления работает более ста следователей, и на поиски выделили бюджетные средства, в десять раз превышающие финансирование других дел.
