Нескольких подозреваемых по делу об ограблении Лувра отпустили из-под стражи

01 ноября 2025, 21:40

AFP: троих подозреваемых по делу об ограблении Лувра отпустили из-под стражи

Фото: istockphoto/dennisvdw

Троих из пяти задержанных по делу о краже в Лувре освободили. Об этом сообщает агентство AFP 1 ноября.