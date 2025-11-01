WSJ: ошибки грабителей Лувра упростили задачу полицейским
Французская полиция смогла установить личности трёх участников дерзкого ограбления Лувра благодаря серьёзным просчётам злоумышленников. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.
По данным расследования, злоумышленники тщательно подготовились к ограблению и даже предусмотрели уничтожение следов преступления. Они планировали поджечь автоподъёмник и оборудование, взяв с собой канистры с бензином.
Однако когда на место прибыла полиция, грабители отказались от поджога и поспешно скрылись на скутерах, бросив грузовик с уликами. Этот промах предоставил следствию обширный материал для расследования. На месте преступления правоохранители обнаружили более 150 различных улик, включая образцы ДНК и отпечатки пальцев.
Напомним, что 19 октября группа из четырёх человек похитила из музея девять ювелирных изделий из коллекции Наполеона III и императрицы Евгении. Ущерб оценивается в 88 миллионов евро. По последним данным, задержаны пять человек, двое из которых частично признали свою вину.
Читайте также: