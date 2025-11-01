Достижения.рф

WSJ: ошибки грабителей Лувра упростили задачу полицейским

Фото: istockphoto / Onnes

Французская полиция смогла установить личности трёх участников дерзкого ограбления Лувра благодаря серьёзным просчётам злоумышленников. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.



По данным расследования, злоумышленники тщательно подготовились к ограблению и даже предусмотрели уничтожение следов преступления. Они планировали поджечь автоподъёмник и оборудование, взяв с собой канистры с бензином.

Однако когда на место прибыла полиция, грабители отказались от поджога и поспешно скрылись на скутерах, бросив грузовик с уликами. Этот промах предоставил следствию обширный материал для расследования. На месте преступления правоохранители обнаружили более 150 различных улик, включая образцы ДНК и отпечатки пальцев.

Напомним, что 19 октября группа из четырёх человек похитила из музея девять ювелирных изделий из коллекции Наполеона III и императрицы Евгении. Ущерб оценивается в 88 миллионов евро. По последним данным, задержаны пять человек, двое из которых частично признали свою вину.

