Нескольким молодым людям ампутировали половину пениса из-за инъекций для повышения эрекции

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В Малайзии сразу десяти пациентами в больнице частично ампутировали половые органы. Об этом написала медсестра в социальной сети Threads.
Из рассказала, что приемное отделение привезли сразу десять молодых людей в возрасте 19-20 лет с некрозом тканей в области гениталий.
Оказалось, что один парень посоветовал другим ввести в половые органы препарат для повышения эрекции и продления полового акта. Однако препарат подействовал не так, как ожидалось. У ребят развился некроз, из-за которого они потеряли по половине пениса.
Однако, по словам врачей, органы сохранили свою функциональность, однако медсестра считает, что данная ошибка сильно осложнит личную жизнь пострадавших в будущем.
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«Половина их пенисов уже была черной. Врачи спросили одного из них, что привело к такому состоянию, и один из парней сказал, что это произошло из-за инъекций афродизиаков», — написала медсестра.
Оказалось, что один парень посоветовал другим ввести в половые органы препарат для повышения эрекции и продления полового акта. Однако препарат подействовал не так, как ожидалось. У ребят развился некроз, из-за которого они потеряли по половине пениса.
Однако, по словам врачей, органы сохранили свою функциональность, однако медсестра считает, что данная ошибка сильно осложнит личную жизнь пострадавших в будущем.
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Элина Позднякова