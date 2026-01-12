Несколько десятков овец разгромили отдел напитков в супермаркете Германии
В Германии несколько десятков овец отбились от стада и устроили переполох в супермаркете. Об этом пишет The Guardian.
Случай произошел 5 января в баварской общине Бургзинн. Около 50 животных отстали от большого стада во время перегона и забежали в магазин через открытые двери.
Очевидцы сняли на видео, как овцы и ягнята свободно перемещаются по торговому залу. На то, чтобы вывести их обратно на улицу, ушло примерно 20 минут.
По словам сотрудников, животные ничего не успели съесть, но повредили отдел с напитками. Задевая стеллажи, они сбрасывали стеклянные бутылки на пол. Владельцы супермаркета отметили, что трудно понять, искали ли овцы что-то конкретное или просто пытались согреться. При этом больше всего им понравилось возле касс — там было больше людей.
Пастух Дитер Михлер объяснил, что гнал стадо на зимовку, когда часть овец внезапно отбилась. Он предположил, что животных отвлекли желуди на земле, а затем их заинтересовала сумка покупателя, заходившего в супермаркет, и они пошли следом. В магазине добавили, что не планируют выставлять пастуху счет за уборку и испорченный товар.
Читайте также: