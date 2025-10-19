Несколько десятков россиян и белорусов могут находиться в рабстве в Мьянме
В Мьянме в рабстве могут находиться несколько десятков россиян и белорусов. Жертвами становятся люди, которых вербуют специалисты из России и Белоруссии, обещая работу за границей с хорошими условиями, передаёт Telegram-канал SHOT.
В чатах, где общаются модели, айтишники и другие специалисты, ищут желающих поработать за рубежом. От кандидатов требуют знание английского языка (некоторым предлагают ускоренные курсы), наличие прививок и загранпаспорта. Жертвам предлагают годовые контракты с обеспечением жильём и трёхразовым питанием. Айтишникам обещают зарплату в 5000 юаней плюс процент от работы, девушкам-хостес – 100 долларов в день и по 100 долларов за каждого привлечённого клиента.
Добраться до Мьянмы можно только через границу с Таиландом. В первые дни условия соответствуют обещанным, но затем люди фактически попадают в рабство: им не платят зарплату, заставляют работать в нечеловеческих условиях.
Правозащитник Иван Мельников сообщил SHOT, что сейчас в таких условиях может находиться несколько десятков россиян.
Ранее в Мьянме и Камбодже арестовали крупную сеть организаторов подобных скам-центров и депортировали около 3,5 тысячи иностранцев.
До этого также сообщалось о трагических случаях: гражданку Беларуси убили и продали на органы в Мьянме, а россиянка оказалась в рабстве после неудачной попытки стать моделью.
