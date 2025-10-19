Несколько десятков россиян и белорусов могут находиться в рабстве в Мьянме

19 октября 2025, 12:04

Фото: iStock/Vladimir Fedorov

В Мьянме в рабстве могут находиться несколько десятков россиян и белорусов. Жертвами становятся люди, которых вербуют специалисты из России и Белоруссии, обещая работу за границей с хорошими условиями, передаёт Telegram-канал SHOT.