Россиянка полетела в Таиланд работать моделью, но попала в рабство

07 октября 2025, 13:01

SHOT: россиянку освободили из рабства в Мьянме после обмана с работой моделью

Фото: iStock/slkoceva

Россиянку освободили из рабства в Мьянме. Она попала туда после того, как ее обманули с работой моделью в Таиланде. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.





24-летняя Дашима из маленького села под Читой откликнулась на заманчивое предложение в мессенджере, взяла кредит и прилетела в Бангкок. Однако там выяснилось, что работать нужно было не на подиуме, а в мошенническом колл-центре, где красивые женщины флиртуют с мужчинами и выманивают у них деньги.



На первом офлайн-собеседовании девушке отказали из-за внешности и плохого знания английского. После этого ее под охраной перевезли в соседнюю страну, где закрыли в отеле и пытались продать в рабство. К счастью, россиянке удалось тайно подать сигнал о помощи, и ее спасли. Сейчас дипломаты готовят документы для ее возвращения на родину.

«Эта же транснациональная группировка мошенников уже вербовала других россиянок для работы в скам-центре. После прохождения «онлайн-собеседования» жертв приглашают в Бангкок, откуда перевозят в Мьянму, минуя погранцентры», — говорится в публикации.