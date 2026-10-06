Несколько лет против английских детей ежедневно совершалось около пяти сексуальных преступлений

06 октября 2026, 13:57

The Guardian: тысячи секс-преступлений произошли в школах Англии за пять лет

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

За пять лет британская полиция зарегистрировала не менее 8,5 тыс. сексуальных преступлений против детей младше 13 лет, совершенных в школах или вблизи учебных заведений Англии и Уэльса. Об этом 5 октября сообщила газета The Guardian.