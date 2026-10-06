Несколько лет против английских детей ежедневно совершалось около пяти сексуальных преступлений
За пять лет британская полиция зарегистрировала не менее 8,5 тыс. сексуальных преступлений против детей младше 13 лет, совершенных в школах или вблизи учебных заведений Англии и Уэльса. Об этом 5 октября сообщила газета The Guardian.
Издание проанализировало полицейские данные за 2021-2025 годы. Согласно подсчетам, правоохранители в среднем фиксировали около пяти сексуальных преступлений против детей в возрасте 12 лет и младше ежедневно.
В большинстве случаев в полицейских отчетах не указывался возраст предполагаемого преступника. При этом, по данным The Guardian, вероятными подозреваемыми могли быть одноклассники пострадавших. По меньшей мере в 1,89 тыс. зарегистрированных случаев, где жертвами были дети младше 13 лет, предполагаемым нарушителем оказался малолетний
Анализ также показал, что девочки становились жертвами сексуальных преступлений чаще мальчиков. На них пришлось почти две трети зарегистрированных случаев, в которых указывался пол ребенка. Фактическое число сексуальных преступлений в британских школах может быть значительно выше официальной статистики, поскольку далеко не все подобные инциденты попадают в поле зрения полиции, отмечает газета.
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