Бобёр вновь напал на ребёнка в окрестностях Вашингтона
В окрестностях Вашингтона вновь зафиксировали нападение бобра на человека – на этот раз пострадала десятилетняя девочка, которую доставили в больницу с укусом. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на управление природных ресурсов штата Мэриленд.
Инцидент произошёл 13 августа в парке Сенека Крик, расположенном примерно в 20 километрах от Вашингтона. Девочка приехала на отдых с детским лагерем. Грызун укусил ребёнка, после чего скрылся в воде – его поиски пока не принесли результатов, и власти не подтвердили поимку животного. Пострадавшей оказали необходимую медицинскую помощь.
Предыдущие два случая нападений агрессивных бобров произошли в парке Каннингем Фоллс, который находится примерно в 70 километрах от Сенека Крик. Там разные грызуны атаковали 13-летнего подростка и 19-летнего рыбака. Двух животных поймали, у них подтвердили бешенство.
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