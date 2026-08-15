Бобёр вновь напал на ребёнка в окрестностях Вашингтона

15 августа 2026, 06:03

РИА Новости: Десятилетняя девочка пострадала от укуса бобра в окрестностях Вашингтона

Фото: iStock/Peter Wooldridge

В окрестностях Вашингтона вновь зафиксировали нападение бобра на человека – на этот раз пострадала десятилетняя девочка, которую доставили в больницу с укусом. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на управление природных ресурсов штата Мэриленд.