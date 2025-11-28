Медведь заглянул к мужчине в туалетную кабинку
В Японии медведь напал на мужчину в общественном туалете. Об этом пишет газета The Guardian.
По ее данным, все произошло возле железнодорожной станции к северу от Токио. По словам 69-летнего пострадавшего, он заметил животное, когда оно заглянуло в кабинку. Мужчина упал на спину и начал отбиваться ногами, что спугнуло медведя и заставило его убежать.
В результате нападения японец получил легкие травмы правой ноги, но смог добраться до ближайшего отдела полиции и рассказать о произошедшем.
