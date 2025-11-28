Достижения.рф

Несколько сотен россиян застряли на популярном в Азии курорте из-за наводнений

Mash: Несколько сотен россиян застряли на Шри-Ланке из-за наводнений
Фото: istockphoto/Dieter Stahl

Сотни россиян оказались в затруднительном положении на Шри-Ланке из-за продолжающихся ливней и наводнений. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.



В районах Канди и Матале движение наземного транспорта полностью парализовало, а аэропорты закрыли.

По информации СМИ, сейчас на острове находятся около девяти тысяч российских туристов. Наводнение продолжается уже четвертый день, в стране зафиксировали перебои с подачей электричества и воды.

Кроме того, не работают парки и другие зоны отдыха. Из-за плохих погодных условий погибли 40 человек, десять получили травмы, а 21 человек числится пропавшим без вести.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0