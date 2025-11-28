Жених бросил невесту в результате стрельбы со смертельным исходом на свадьбе
В индийском городе Мирут, штат Уттар-Прадеш, участники свадебной процессии начали стрелять в воздух, что привело к трагическому инциденту. Пуля случайно попала в 20-летнюю девушку по имени Афшан, которая наблюдала за шествием с крыши.
Как сообщает издание Bhaskar English, пострдавшую срочно доставил в больницу на мотоцикле ее брат, но, к сожалению, врачам не удалось спасти пациентку.
После того как стало известно о случившемся, среди участников свадьбы началась паника. Гости разбежались, а жених, бросив невесту, спрыгнул с лошади и скрылся с места происшествия. Полиция прибыла на место трагедии, но ему удалось уйти.
Сейчас правоохранители проводят расследование. Жениха и еще двоих человек объявили в розыск, также разыскиваются 20 неустановленных людей, участвовавших в шествии. Одного из подозреваемых задержали на следующий день после несчастного случая.
