Жених бросил невесту в результате стрельбы со смертельным исходом на свадьбе

28 ноября 2025, 12:03

В Индии гости случайно убили девушку на свадьбе при стрельбе в воздух

Фото: istockphoto/Marina Moskalyuk

В индийском городе Мирут, штат Уттар-Прадеш, участники свадебной процессии начали стрелять в воздух, что привело к трагическому инциденту. Пуля случайно попала в 20-летнюю девушку по имени Афшан, которая наблюдала за шествием с крыши.