В Нижегородской области СК возбудил уголовное дело об истязании детей в детсаду
Следственный комитет возбудил уголовное дело об истязании детей в одном из детских садов Городца Нижегородской области. Поводом стал сюжет местного телеканала, где родители заявили о физическом насилии над воспитанниками.
Как сообщает пресс-служба регионального СК, дело открыто по статье 117 УК РФ. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и проверяют действия сотрудников дошкольного учреждения.
Параллельно прокуратура региона начала собственную проверку и оценивает условия, в которых содержатся дети.
