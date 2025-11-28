Достижения.рф

В Нижегородской области СК возбудил уголовное дело об истязании детей в детсаду

Фото: iStock/Motortion

Следственный комитет возбудил уголовное дело об истязании детей в одном из детских садов Городца Нижегородской области. Поводом стал сюжет местного телеканала, где родители заявили о физическом насилии над воспитанниками.



Как сообщает пресс-служба регионального СК, дело открыто по статье 117 УК РФ. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и проверяют действия сотрудников дошкольного учреждения.

Параллельно прокуратура региона начала собственную проверку и оценивает условия, в которых содержатся дети.

Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0