В Нижегородской области СК возбудил уголовное дело об истязании детей в детсаду

28 ноября 2025, 12:24

Фото: iStock/Motortion

Следственный комитет возбудил уголовное дело об истязании детей в одном из детских садов Городца Нижегородской области. Поводом стал сюжет местного телеканала, где родители заявили о физическом насилии над воспитанниками.