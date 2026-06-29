Несколько сумок с боеприпасами нашли в российском регионе

29 июня 2026, 16:27

Три сумки с боеприпасами обнаружили под Ростовом

Фото: istockphoto/Fedorovekb

В Ростовской области, в поселке Матвеев Курган, местные жители обнаружили подозрительные сумки с боеприпасами. Инцидент произошел днем 29 июня на пересечении улиц Комсомольской и Агрономической.