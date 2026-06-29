Несколько сумок с боеприпасами нашли в российском регионе
В Ростовской области, в поселке Матвеев Курган, местные жители обнаружили подозрительные сумки с боеприпасами. Инцидент произошел днем 29 июня на пересечении улиц Комсомольской и Агрономической.
Как сообщает портал DonDay со ссылкой на собственный источник, встревоженные граждане обратились в полицию после того, как заметили на перекрестке бесхозный рюкзак. В ходе дальнейшего выяснения обстоятельств выяснилось, что всего в населенном пункте было оставлено три подобных предмета.
Очевидцы утверждают, что сумки оставил неизвестный мужчина, который после этого поспешно скрылся в неизвестном направлении. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы.
Для детального обследования находок и проверки их содержимого планируется привлечь кинологов со служебными собаками. Обстоятельства случившегося уточняются.
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