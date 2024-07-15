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В московском роддоме пять беременных женщин едва не родили в застрявшем лифте

Shot: пять рожениц на последних сроках застряли в лифте роддома в Москве
15 июля 2024, 10:35
Фото: iStock/Natalia Kuzina

Фото: iStock/Natalia Kuzina

Пять рожениц на последних сроках застряли в лифте роддома на северо-востоке Москвы. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что инцидент произошел утром в понедельник, 15 июля. Беременные женщины поехали рожать на третий этаж родильного дома ГКБ имени Ерамишанцева. Их сопровождала медсестра.

Вдруг лифт уехал на минус первый этаж и прекратил движение. Прямо там у одной беременной начались схватки. В лифте не было связи, по этой причине с ремонтными службами долго не удавалось связаться.



Однако одной из пациенток все-таки удалось позвонить своему мужу, который вызвал спасательные службы. Согласно информации источника, женщины провели в запертом лифте около часа. Ситуация завершилась успешно.

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#медсестра
#беременные
Неизвестные бросили взрывчатку в здание военкома во Львовской области
«Страна»: в военкомат во Львовской области бросили взрывчатку
15 июля 2024, 11:23

Фото: IStock/nndanko

Неизвестные бросили взрывчатку в здание военкомата в городе Буск во Львовской области. Такую информацию озвучило издание «Страна».
Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал. В здании военкома выбиты стекла.

Источник уточняет, что население Украины всячески борется с нескончаемыми волнами мобилизации. В июне по всей стране началась серия поджогов машин, находящихся в собственности ВСУ.

Ранее на Украине был дополнен закон о мобилизации. Теперь в армию могу призвать многодетных детей, инвалидов и студентов заочной формы обучения.

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#закон
#население
#происшествия
#сотрудники
#всу
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«Ъ»: осужденный за мошенничество президент «ФСБ» Першин получил УДО
15 июля 2024, 11:11

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Президент «Фонда содействия безопасности», который был осужден за мошенничество, вышел на свободу на месяц раньше срока. Суд освободил его условно-досрочно. Об этом информирует «Коммерсантъ».
Осужден Андрей Першин был полтора года назад на 5 лет. Он пытался получить с трех коммерсантов 24 млн руб., однако попался при получении первого транша. С учетом времени, проведенного в СИЗО, срок мужчина отбыл практически полностью.

Президент фонда не был отправлен в колонию. Он содержался в столичном изоляторе №5 «Водник». Администрация учреждения не возражала против удовлетворения ходатайства об УДО. Суд принял решение освободить осужденного.

Ранее сообщалось, что в Петербурге суд освободил бывших росгвардейцев. Они вымогали взятку у школьника. Фигуранты задержали подростка и стали требовать от него 30 000 рублей за «недоставление на медосвидетельствование и непривлечение к ответственности». Суд учел частичное признание вины подельников. Оба были освобождены от отбывания наказания в виде лишения свободы. Им назначили штраф. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
#штраф
#администрация
#сизо
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Задержан контрактник, расстрелявший сослуживцев в Белгородской области
Задержан расстрелявший сослуживцев в Белгородской области военнослужащий
15 июля 2024, 11:08

Фото: iStock/Sinenkiy

Военнослужащий из Брянской области, застреливший сослуживцев, задержан. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Прежде стало известно, что служащий по контракту расстрелял троих солдат. Одному из них удалось выжить, двое других получили ранения, несовместимые с жизнью.

Преступление было совершено в воинской части. Сразу после расстрела сослуживцев контрактник пытался скрыться. Пулемет, с которого стрелял дезертир, был обнаружен недалеко от места преступления.

По предварительной версии, причиной стрельбы стала месть мужчины за унижения сослуживцев.

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#преступление
#солдат
#мужчины
#сво
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Мужчина изнасиловал девочку в ангаре в Ленобласти
15 июля 2024, 10:38

Фото: iStock/Niran_pr

В Ленинградской области 20-летний парень изнасиловал 16-летнюю девочку. Об этом пишет РЕН ТВ.
Сообщается, что инцидент произошел 13 июля в ангаре бывшего автотранспортного предприятия в городе Луга. Пострадавшая была знакома с насильником. Девочку после произошедшего сразу доставили в больницу.

Молодого человека задержали на следующий день. Правоохранительные органы решают вопрос о озбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге голый мужчина на автомобиле преследовал двух девятиклассниц и ублажал себя. Девочки, за которыми наблюдал неадекват, направлялись домой. У калитки они заметили, что из остановившегося автомобиля выбрался голый мужчина. Напуганные несовершеннолетние рассказали, что незнакомец при них мастурбировал.

Восемнадцатилетнего молодого человека из Северной Осетии подозревают в нападении на полицейских. Инцидент произошел в селе Нижний Фиагдон Ардонского района. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#инцидент
#мужчина
#предприятия
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Дети массово отравились в лагере в Крыму
В Крыму госпитализировали 26 детей после отравления в лагере
15 июля 2024, 10:19

Фото: iStock/maxim4e4ek

В детском лагере «Каламитский бриз» в Евпатории 26 детей госпитализировано после отравления. Об этом сообщается на сайте межрегионального управления Роспотребнадзора.
Отмечается, что по факту регистрации 10 июля случаев острой кишечной инфекции в детском лагере проводится эпидемиологическое расследование.

«На госпитализации находится 26 детей, в том числе 13 заболевших выявлено в ходе медицинского наблюдения за контактными», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в детском оздоровительном лагере Тувы отравились более 30 воспитанников. После закрытия смены 31 ребёнок в возрасте от 10 до 17 лет оказался в больнице. По факту произошедшего СК РФ и Министерство здравоохранения инициировали проверку.

25-летнюю девушку, у которой из-за травмы было оторвано более половины скальпа и обнажились кости черепа, спасли врачи Пушкинской клинической больницы имени проф. Розанова. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#больницы
#расследование
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Стали известны неожиданные детали покушения на Трампа
CNN: полицейский увидел стрелка на крыше незадолго до покушения на Трампа
15 июля 2024, 10:00

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Полицейский увидел стрелка на крыше незадолго до покушения на бывшего американского президента Дональда Трампа. Об этом информирует CNN.
По данным материала, во время поисков подозрительного человека сотрудники полиции обнаружили, что стрелок находится на крыше. Один из офицеров поднял другого, чтобы залезть на крышу.

«Стрелок обернулся, увидел полицейского и направил на него оружие. Офицер отпустил край, чтобы укрыться и спасти свою жизнь. Затем стрелок начал огонь с крыши», — пишет издание.

Сообщается, что полицейские незадолго до происшествия получили сообщение о подозрительном человеке, однако в нем не было указано, что при нем может быть оружие.

13 июля Трамп, в рамках предвыборной кампании выборов президента США в 2024 году, выступал на митинге в городе Батлер штат Пенсильвания. На крыше обосновался стрелок, который произвёл выстрел в бывшего американского лидера. Преступник был ликвидирован.

Байден допустил «вопиющую» оговорку в речи про Трампа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#выстрел
#оружие
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#происшествия
#сотрудники
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#трамп
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В Северной Осетии подросток открыл стрельбу по полицейским
Shot: в Северной Осетии юноша устроил перестрелку с полицией
15 июля 2024, 09:25

Фото: iStock/Prathaan

Восемнадцатилетнего молодого человека из Северной Осетии подозревают в нападении на полицейских. Об этом информирует Life со ссылкой на SHOT.
Уточняется, что инцидент произошел в селе Нижний Фиагдон Ардонского района. Сотрудники полиции приехали к дому юноши, так как предполагали, что внутри может храниться оружие, которое получено незаконным путем. Юноша должен был дать объяснения по ситуации, однако вместо этого он стал стрелять по полицейским.

После чего правоохранители также применили табельное оружие, сначала они несколько раз выстрелили воздух, после чего направили оружие на молодого человека.

В результате чего он получил травму живота. Юношу отправили в больницу. Из дома малолетнего преступника были изъяты охолощенный пистолет и патроны. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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#подросток
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Берут кредит и выводят деньги: Стал известен новый способ мошенничества через телефон
«Известия»: мошенники звонят россиянам под видом коммунальных служб
15 июля 2024, 09:20

Фото: iStock/Diy13

Мошенники звонят россиянам от имени крупных энергосбытовых и генерирующих компаний. Об этом пишут «Известия».
По данным издания, злоумышленники представляются сотрудниками «Мосэнерго» и «Мосэнергосбыта». Они предлагают проверку электросчетчиков или скидку на ЖКУ. После этого они выманивают код из SMS для доступа к «Госуслугам». Получив доступ в личный кабинет, мошенники берут кредит и выводят деньги.

Правоохранительные органы возбудили уже десятки уголовных дел. Ущерб пострадавших исчисляется миллионами.

Мошенники создали фейковый сайт Следственного комитета для обмана участников СВО. Аферисты оформляют страницы, используя стиль и логотип официальных площадок ведомства, где размещают ложную информацию от имени Следственного комитета.

Ранее сообщалось, что мошенники под предлогом того, что необходимо обновление настроек сети или выполнение технических манипуляций для улучшения качества связи, пытаются получить доступ к конфиденциальной информации или же провести махинации с чужими средствами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В доме стрелявшего в Трампа нашли подозрительное устройство
WP: в доме подозреваемого в стрельбе в Трампа нашли подозрительное устройство
15 июля 2024, 07:13

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

В доме подозреваемого в покушении на экс-президента США Дональда Трампа обнаружено второе «‎подозрительное устройство». Об этом информирует газета Washington Post.
«В доме предполагаемого стрелка Томаса Мэтью Крукса было найдено второе «подозрительное устройство», — отмечается в материале.

Ранее агентство Associated Press сообщало, что в доме и в автомобиле подозреваемого в покушении на Дональда Трампа были обнаружены материалы для изготовления взрывчатки.

13 июля Трамп, в рамках предвыборной кампании выборов президента США в 2024 году, выступал на митинге в городе Батлер штат Пенсильвания. На близлежащей крыше обосновался стрелок, который произвёл выстрел в бывшего американского лидера. Удалось установить личность убитого стрелка — им оказался 20-летний белый мужчина по имени Томас Мэтью Крукс.

Первая леди США Джилл Байден поговорила по телефону с женой экс-президента США Дональда Трампа Меланией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#трамп
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