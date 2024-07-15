В московском роддоме пять беременных женщин едва не родили в застрявшем лифте

Фото: iStock/Natalia Kuzina
Пять рожениц на последних сроках застряли в лифте роддома на северо-востоке Москвы. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что инцидент произошел утром в понедельник, 15 июля. Беременные женщины поехали рожать на третий этаж родильного дома ГКБ имени Ерамишанцева. Их сопровождала медсестра.
Вдруг лифт уехал на минус первый этаж и прекратил движение. Прямо там у одной беременной начались схватки. В лифте не было связи, по этой причине с ремонтными службами долго не удавалось связаться.
Однако одной из пациенток все-таки удалось позвонить своему мужу, который вызвал спасательные службы. Согласно информации источника, женщины провели в запертом лифте около часа. Ситуация завершилась успешно.
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Вдруг лифт уехал на минус первый этаж и прекратил движение. Прямо там у одной беременной начались схватки. В лифте не было связи, по этой причине с ремонтными службами долго не удавалось связаться.
Однако одной из пациенток все-таки удалось позвонить своему мужу, который вызвал спасательные службы. Согласно информации источника, женщины провели в запертом лифте около часа. Ситуация завершилась успешно.
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Екатерина Коршунова