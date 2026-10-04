Стала известна судьба отца и трех дочерей, пропавших на водохранилище в Красноярском крае
Мужчина с тремя дочерьми, пропавшие на лодке в районе Красноярского водохранилища, вышли на связь. Об этом проинформировали в пресс-службе регионального управления МВД.
Первой дала о себе знать одна из девочек. Она позвонила матери и сообщила, что со всеми всё в порядке. Затем её отец связался с полицией и предоставил информацию о местоположении семьи.
Согласно информации ведомства, они находятся в заливе Малое Дербино и планируют вернуться домой вечером. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Когда семья не вернулась домой, родственники забили тревогу. Оказалось, что красноярец с тремя детьми отправился на моторной лодке в залив Бирюса. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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