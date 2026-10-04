Стала известна судьба отца и трех дочерей, пропавших на водохранилище в Красноярском крае

04 октября 2026, 13:27

В Красноярском крае нашли отца и трех дочерей, пропавших на водохранилище

Фото: iStock/Ajax9

Мужчина с тремя дочерьми, пропавшие на лодке в районе Красноярского водохранилища, вышли на связь. Об этом проинформировали в пресс-службе регионального управления МВД.