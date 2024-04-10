Россиянка украла у бойца СВО миллион рублей и сбежала с любовником

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В Санкт-Петербурге участник специальной военной операции обратился с жалобой в полицию. По его словам, его сожительница выманила у него крупную сумму денег, после чего с любовником уехала в родной город Воткинск в Удмуртии.
Мужчина позвонил правоохранителям из госпиталя, где он лежит с ранением и контузией. Он рассказал, что его 49-летняя сожительница обманным путём забрала у него миллион рублей, после чего сбежала. Боец по имени Олег просил полицейских помочь ему вернуть по сути похищенные деньги.
Он готов написать заявление, но пока не может этого сделать, так как на правой руке у него после ранения удалён локтевой сустав, а писать левой он не умеет. Потерпевший направит официальное обращение в полицию после того, как ему окажут помощь в написании заявления.
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