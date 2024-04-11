В Новочеркасске у бойца СВО хотят забрать единственное жильё

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В Новочеркасске Ростовской области бойца спецоперации хотят выгнать из единственной квартиры. Об это пишет сетевое издание «Привет-Ростов.ру».
Согласно сообщению, мужчину купил квартиру ещё в 2019 году. Для этого он воспользовался военной ипотекой. Однако спустя некоторое время выяснилось, что у квартиры есть другой собственник. Он подал виндикационный иск к военнослужащему, который находится на СВО, и потребовал изъять у него жильё.
Адвокат бойца СВО отметил, что впервые сталкивается с подобным случаем. При этом уточняется, что поскольку квартиру купили с привлечением заемных средств, на нее не действуют нормы о невозможности обратить взыскание на единственное жилье.
Военному уже пообещали помощь в Госдуме. Займется этим вопросом депутат Евгения Бессонова.
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Адвокат бойца СВО отметил, что впервые сталкивается с подобным случаем. При этом уточняется, что поскольку квартиру купили с привлечением заемных средств, на нее не действуют нормы о невозможности обратить взыскание на единственное жилье.
Военному уже пообещали помощь в Госдуме. Займется этим вопросом депутат Евгения Бессонова.
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Элина Позднякова