Несовершеннолетняя обвинила начальника в изнасиловании в салоне связи на Урале

30 сентября 2025, 12:42

В Екатеринбурге арестовали изнасиловавшего 17-летнюю подчинённую в подсобке

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

На Урале арестовали 32-летнего мужчину, которого обвинила в изнасиловании на рабочем месте его 17-летняя подчинённая. Об этом сообщает портал «Е1».