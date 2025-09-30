Несовершеннолетняя обвинила начальника в изнасиловании в салоне связи на Урале
На Урале арестовали 32-летнего мужчину, которого обвинила в изнасиловании на рабочем месте его 17-летняя подчинённая. Об этом сообщает портал «Е1».
Отмечается, что инцидент произошёл в одном из салонов связи с Екатеринбурге. Со слов пострадавшей, начальник приехал на работу и предложил ей обсудить важные вопросы в подсобном помещении. Сначала они действительно говорили о работе, а затем мужчина затронул личные темы, закрыл дверь, забрал у девушки телефон и изнасиловал её.
После произошедшего начальник заставил её молчать, но девушка всё же обратилась в Следственный комитет.
Педофила оперативно задержали. Сейчас он находится в СИЗО.
Читайте также: