В Петербурге преподаватель вуза склонял студентку к сексу и вымогал интимные фото

30 сентября 2025, 11:19

Фото: iStock/Yta23

Преподаватель петербургского вуза склонял студентку к сексу, обещая автоматом проставить зачёты, и вымогал у неё интимные фотографии. Об этом пострадавшая рассказала в интервью Telegram-каналу «Осторожно, новости».