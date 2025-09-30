В Петербурге преподаватель вуза склонял студентку к сексу и вымогал интимные фото
Преподаватель петербургского вуза склонял студентку к сексу, обещая автоматом проставить зачёты, и вымогал у неё интимные фотографии. Об этом пострадавшая рассказала в интервью Telegram-каналу «Осторожно, новости».
Отмечается, что в 2020 году девушка поступила на бакалавриат Ленинградского государственного университета им. Пушкина на факультет математики и информации. На втором курсе у неё появился новый преподаватель – 43-летний мужчина.
Со слов студентки, в 2023 году он начал проявлять к ней повышенный интерес – назначал встречи после пар и предлагал подвезти до дома. А в 2024 году, в преддверии сессии, мужчина попросил девушку прислать ему интимные фотографии и намекал на близость. Ученица отказалась, однако продолжила общаться с мужчиной, поскольку он был её преподавателем.
После зачёта домогательства продолжились. При этом девушка утверждает, что преподаватель женат и имеет несовершеннолетних детей.
На четвёртом курсе мужчина всё-таки склонил студентку к сексу в стенах учебного заведения.
После поступления в магистратуру она решила прервать общение с преподавателем, несмотря на то, что он продолжал вести у неё ряд дисциплин. Затем пострадавшая рассказала об их связи психологу вуза, от которого, по всей видимости, информация дошла до декана. На встрече с ним, по словам девушки, на неё оказывали моральное давление.
В итоге пострадавшая вместе с юристом направила заявления в несколько инстанций, требуя провести проверку. Сам преподаватель никак не комментировал обвинения в свой адрес.
