В Уфе согласившаяся на «тройничок» девочка обвинила 40-летнего мужчину в изнасиловании
Подросток обвинила 40-летнего жителя Уфы в изнасиловании. При этом другая девушка обвинила этого же мужчину в том, что он не вступил с ней в интимную связь. О запутанной истории пишет Telegram-канал Baza.
Отмечается, что 14-летняя девушка с друзьями пришла вечером в гости к 40-летнему знакомому. С её слов, воспользовавшись её беспомощным состоянием, мужчина совершил акт сексуального насилия. Дома пострадавшая рассказала обо всём родителям и вместе с ними обратилась в полицию.
Однако разбирательство усложнили показания 16-летней свидетельницы. По её словам, между ней, пострадавшей и обвиняемым по предварительной договорённости должен был состояться «тройничок». Однако по состоянию здоровья подросток не смогла участвовать, а мужчина вступил в связь с 14-летней девочкой.
Расследование запутанного инцидента продолжается.
