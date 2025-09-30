В Уфе согласившаяся на «тройничок» девочка обвинила 40-летнего мужчину в изнасиловании

30 сентября 2025, 10:46

В Уфе 14-летняя девочка обвинила 40-летнего мужчину в изнасиловании

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Подросток обвинила 40-летнего жителя Уфы в изнасиловании. При этом другая девушка обвинила этого же мужчину в том, что он не вступил с ней в интимную связь. О запутанной истории пишет Telegram-канал Baza.