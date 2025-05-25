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«Нет семьи без урода»: грузинский певец осквернил российский флаг на концерте

Музыкант Татарашвили осудил грузинского певца за осквернение флага РФ
Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

Грузинский музыкант Темур Татарашвили раскритиковал поступок своего соотечественника Эрекля Гецадзе, который накануне осквернил российский флаг во время выступления на фестивале Tbilisi Open Air. Его слова приводит РЕН ТВ.
«Большинство грузин того же мнения, как и я. Мы просто в шоке... Это низко очень. <…> У всех должна быть какая-то позиция. Кому-то нравится, кому-то не нравится правительство или страна. Но вот это поведение — это уже чересчур», — заявил Темур.
Он назвал певца «маленькой мошкой» и выразил надежду, что этот инцидент не повлияет на отношения между Москвой и Тбилиси.
«Нет семьи без урода, как говорят. И мы должны опять жить так, как жили раньше, любили друг друга, уважали», — добавил Татарашвили.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что правоохранители дадут правовую оценку действиям Эрекля Гецадзе.

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В Следственном комитете озвучили причину сильного пожара в ТЦ в Королёве
СК: причиной пожара в ТЦ в Королёве могла стать неисправность электропроводки
25 мая 2025, 18:44

Фото: iStock/Distortion Media

По факту пожара в торговом центре (ТЦ) в Королёве возбуждено уголовное дело. Об этом пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Московской области сообщила в беседе с ТАСС.
Отмечается, что дело возбуждено по факту нарушения требований пожарной безопасности, которое повлекло за собой возгорание в ТЦ.

Предварительно сообщается, что причиной возгорания могла стать неисправность или перезагрузка электропроводки.

По завершению тушения следователи и криминалисты Следственного комитета приступят к осмотру места преступления и установят обстоятельства произошедшего.

Все посетители и сотрудники торгового центра были оперативно эвакуированы из здания.

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В Астрахани лифт с жильцами упал с высоты шестого этажа
25 мая 2025, 18:31

Фото: iStock/ Dmytro Falkovskyi

Лифт упал с высоты шестого этажа в многоквартирном доме в Астрахани, несовершеннолетний, ехавший в лифте, получил ушиб, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на представителя СУСК России по Астраханской области.
Отмечалось, что лифт рухнул в воскресенье в многоквартирном доме с высоты шестого этажа, сработала аварийная остановка. В кабине была местная жительница со своим братом, мужем и двумя детьми в возрасте четырех и семи лет.

«Семилетний мальчик получил ушиб ноги», — уточнил представитель Следственного комитета.

Он подчеркнул, что по факту случившегося организовали проверку.

«Следствием будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за обслуживание указанного дома», — обратил внимание источник.


На месте инцидента работает следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области произошла авария с экскурсионным автобусом со школьниками из Чувашии.

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#ребёнок
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#ск рф
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Под Нижним Новгородом автобус с детьми из Чувашии попал в ДТП
25 мая 2025, 17:48

Фото: iStock/blinow61

В Нижегородской области произошла авария с экскурсионным автобусом со школьниками из Чувашии. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования республики.
По данным ведомства, пострадавших нет, здоровью и жизням детей ничего не угрожает. Их временно разместили в близлежащей школе.
«В скором времени школьники будут отправлены домой в регион», — говорится в сообщении.
Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 25 мая, на подъезде к Нижнему Новгороду. На трассе автобус столкнулся с автомобилем «Рено», который получил повреждения.

Перед этим сообщалось, что студент из Астрахани потерял семью из-за ДТП с водителем, курившим марихуану. Родные направлялись к молодому человеку на выпускной.

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#дтп
#происшествие
#автобус
#школьники
#нижний новгород
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В Петербурге часть набережной ушла под землю из-за вымывания грунта
25 мая 2025, 16:27

Фото: iStock/SteveCollender

В Санкт-Петербурге частично обрушился участок тротуара вдоль Обводного канала. Место происшествия оперативно огородили, к работе приступили аварийные службы. Об этом сообщает телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».
По предварительным данным, асфальт провалился из-за вымывания грунта у основания подпорной стенки набережной. Точные причины подземной эрозии пока устанавливаются. В ближайшее время специалисты планируют провести детальное обследование участка. Возможно, для поиска скрытых повреждений к занятию привлекут водолазов.
«Наша зона ответственности — это сама стенка и перильное ограждение», — добавили специалисты.


Перед этим сообщалось, что в Северной столице пятеро мужчин открыли стрельбу по горожанам. Как минимум четверо из них имели уголовное прошлое и были судимы.

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#набережная
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В Королеве начался сильный пожар в ТЦ «Пионер»
25 мая 2025, 16:17

Фото: iStock/ grafoto

В подмосковном Королеве начался сильный пожар в ТЦ «Пионер», сообщил Телеграм-канал SHOT.
В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы. Очевидцы уточняли, что люди успели покинуть здание, они помогали друг другу эвакуироваться. Пострадавших нет.

Предварительно, причина инцидента — короткое замыкание.

Отмечалось, что пожар начался в ресторане, а затем огонь перешел на магазин стройматериалов. Сейчас торговый центр полностью охватило пламя.

Вчера в этом же здании случился небольшой пожар. Местные жители подчеркивали, что тление продолжалось и ночью.

Ранее сообщалось, что школьный автобус загорелся на обочине в подмосковной Коломне. Инцидент произошел около 10:34 вблизи одного из домов, расположенных на улице Озерской в селе Полурядинки.

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