«Нет семьи без урода»: грузинский певец осквернил российский флаг на концерте

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Грузинский музыкант Темур Татарашвили раскритиковал поступок своего соотечественника Эрекля Гецадзе, который накануне осквернил российский флаг во время выступления на фестивале Tbilisi Open Air. Его слова приводит РЕН ТВ.
«Большинство грузин того же мнения, как и я. Мы просто в шоке... Это низко очень. <…> У всех должна быть какая-то позиция. Кому-то нравится, кому-то не нравится правительство или страна. Но вот это поведение — это уже чересчур», — заявил Темур.Он назвал певца «маленькой мошкой» и выразил надежду, что этот инцидент не повлияет на отношения между Москвой и Тбилиси.
«Нет семьи без урода, как говорят. И мы должны опять жить так, как жили раньше, любили друг друга, уважали», — добавил Татарашвили.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что правоохранители дадут правовую оценку действиям Эрекля Гецадзе.
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