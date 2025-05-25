В Астрахани лифт с жильцами упал с высоты шестого этажа

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Лифт упал с высоты шестого этажа в многоквартирном доме в Астрахани, несовершеннолетний, ехавший в лифте, получил ушиб, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на представителя СУСК России по Астраханской области.
Отмечалось, что лифт рухнул в воскресенье в многоквартирном доме с высоты шестого этажа, сработала аварийная остановка. В кабине была местная жительница со своим братом, мужем и двумя детьми в возрасте четырех и семи лет.
Он подчеркнул, что по факту случившегося организовали проверку.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области произошла авария с экскурсионным автобусом со школьниками из Чувашии.
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«Семилетний мальчик получил ушиб ноги», — уточнил представитель Следственного комитета.
Он подчеркнул, что по факту случившегося организовали проверку.
«Следствием будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за обслуживание указанного дома», — обратил внимание источник.
На месте инцидента работает следственно-оперативная группа.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области произошла авария с экскурсионным автобусом со школьниками из Чувашии.
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Ольга Енгалычева