Нетрезвый россиянин преследовал на улице полураздетую дочку, желая избить

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Жителя Завитинска в Амурской области арестовали на двое суток за неповиновение полиции после инцидента, связанного с домашним насилием. Нетрезвый мужчина, избивая свою жену, вынудил несовершеннолетнюю дочь бежать на улицу полураздетой с младшим братом на руках.
Девочка рассказала полицейским, что отец избивает мать.
Прибывшие сотрудники полиции застали мужчину за избиением женщины, лежавшей на полу. Требования прекратить насилие он проигнорировал, из-за чего был остановлен силой, сообщает объединённая пресс-служба судов Амурской области.
В суде мужчина заявил, что не помнит происшествия из-за провалов в памяти, связанных с перенесенной ранее операцией на мозге, которая была проведена четыре года назад. Он добавил, что выпивал на фоне накопившихся семейных проблем, несмотря на медицинские противопоказания.
Суд Завитинского района признал мужчину виновным в неповиновении сотрудникам полиции и назначил ему административный арест на два дня.
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Прибывшие сотрудники полиции застали мужчину за избиением женщины, лежавшей на полу. Требования прекратить насилие он проигнорировал, из-за чего был остановлен силой, сообщает объединённая пресс-служба судов Амурской области.
В суде мужчина заявил, что не помнит происшествия из-за провалов в памяти, связанных с перенесенной ранее операцией на мозге, которая была проведена четыре года назад. Он добавил, что выпивал на фоне накопившихся семейных проблем, несмотря на медицинские противопоказания.
Суд Завитинского района признал мужчину виновным в неповиновении сотрудникам полиции и назначил ему административный арест на два дня.
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Мария Моисеева