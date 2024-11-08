Смотрели, как она умирает: молодые родители из Комсомольска заморили голодом ненужную двухгодовалую дочь, что известно

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В Комсомольске-на-Амуре произошла шокирующая трагедия. Молодые родители на протяжении нескольких месяцев намеренно истощали двухлетнюю дочь. В итоге изможденный организм не выдержал, и ребёнок скончался. Подробности – в материале «Радио 1».
Двухлетняя девочка просила о помощи
Малышка боролась за жизнь полгода: сначала она плакала и просила о помощи, но с течением времени, ослабев, перестала просить, лишь смотрела своими большими глазами на тех, кто должен был заботиться о ней. В конце концов, её измождённый организм не выдержал, и ребёнок умер.
Прокуратура Хабаровского края начала проверку по факту её смерти. В официальном заявлении ведомства отмечается, что родители применяли насилие к дочери, систематически лишая её пищи и воды, что привело к серьёзному ухудшению её здоровья. Более того, они игнорировали необходимость медицинской помощи, осознанно пренебрегая состоянием своей дочери.
«Надзорным ведомством будет дана принципиальная оценка деятельности должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.
Родители были задержаны, и им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Показания родителей
На допросе 27-летняя Екатерина и её 29-летний муж Илья признались, что ребенка не хотели изначально. Решение избавиться от дочери было принято давно, и, чтобы избежать подозрений и не оставить следов насилия, они систематически лишали девочку воды и еды.
К концу октября состояние девочки стало критическим: она весила менее 10 килограммов, что вдвое меньше её нормального веса. Она едва передвигалась, не реагировала на окружающее и даже перестала плакать.
Сначала Екатерина и Илья пытались убедить следователей, что смерть дочери произошла из-за некой болезни, но вскоре запутались в своих показаниях. Судмедэкспертиза установила, что причиной смерти стало сильнейшее истощение.
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Анастасия Хохлова